Orgullosa Erika Buenfil de Eiza González, quien fuera su hija en Amores Verdaderos

Después de ver la notable evolución de Eiza González como actriz, la también intérprete de telenovelas, Erika Buenfil, compartió su sentir respecto a los logros de la joven actriz de quien dijo sentirse orgullosa, pues a sus 31 años, ha conquistado el mundo del cine y de la televisión.

Y es que, cuando Eiza González y Erika Buenfil coincidieron por primera vez en una telenovela, fue en el 2012, cuando junto a Eduardo Yáñez y Sebastián Rulli hicieron "Amores Verdaderos", que producida por Nicandro Díaz, fue un remake de la recién retransmitida historia "Amor en Custodia" de TV Azteca.

Para hacer el personaje de Nicole Brizz Balvanera, Eiza González fue elegida por el propio productor como la protagonista juvenil de la historia, misma que marcó la transición de la también actriz de cine de interpretar personajes de adolescente, a su primer experiencia como una mujer madura.

Al respecto, fue la actriz protagónica de "Vencer el Pasado" (2021) quien contó lo sorprendida que se quedó al ver actuar por primera vez a Eiza González, quien dio vida a Nicole Brizz Balvanera, y habló maravillas de ella; así lo dijo:

"Estaba muy jovencita, pero las primeras escenas, a mí me llamaba la atención porque normalmente te esperas que los jovencitos estén como inexpertos o verdes, la frase célebre 'está muy verde', pero independientemente de lo jovencita, ¡tenía un talento impresionante!, es una chava muy talentosa, sabe muy bien lo que quiere, se maneja muy bien, la han manejado muy bien, además de guapísima".

Así mismo, Erika Buenfil dijo que se sentía como una "mamá orgullosa" por quien fuera su hija en el melodrama hace algunos años y dio su opinión al respecto de su próxima participación para protagonizar la bioserie de la Diva del Cine Mexicano, María Félix.

"Siendo actriz y teniendo un perfil no tiene por qué no, yo no soy productor, pero yo creo que independientemente del parecido, de la caracterización que le puedan hacer, tiene mucho que ver la actuación, y yo creo que Eiza si puede", expresó.

No hay que olvidar que los inicios de Eiza González fueron cuando ella era una adolescente y fue elegida para protagonizar por primera vez "Lola, érase una vez" (2007-2008), como Dolores 'Lola' Valente Pescador. Posteriormente hizo "Una Familia de Tantas" (2008-2009) dando vida a Gaby Chávez Salinas.

Su evolución ha sido notable y tras ver su participación en estos melodramas, tuvo la oportunidad de sumarse al basto elenco de "Mujeres Asesinas" en 2009, interpretando a Gabriela Ortega. Antes de "Amores Verdaderos", Eiza González también actuó en la serie "Sueña Conmigo" (2010-2011) en la piel de Clara Molina / Roxy Pop.

Hoy, la actriz ha logrado llegar al corazón del público internacional, tras conquistar Hollywood y posicionarse como una de las actrices más cotizadas de la industria del cine estadounidense y como actriz de Netflix.

