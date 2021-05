Operan de emergencia a Daniela Aedo, la inolvidable Carita de ángel

La actriz y cantante mexicana, Daniela Aedo fue operada de emergencia debido a que tenía piedras en los riñones, por lo que los médicos tuvieron que extraérselas.

Fue a través de sus redes sociales que Daniela Aedo contó que durante los últimos meses había sufrido dolores muy extraños, sin embargo, su salud empeoró, pues el pasado domingo sufrió un dolor más intenso que la mandó al hospital.

"Había tenido unos dolores muy extraños durante este año, pero siempre había pensado que era porque me inflamaba el pan, entonces dejé de comer pan y de pronto como que se me confundió con un diagnóstico de colitis que nunca he vuelto a tener […]", comenzó explicando la protagonista de la exitosa telenovela juvenil de Televisa Cartita de ángel.

Tras asistir al médico, Daniela Aedo reveló que por alguna extraña razón su cuerpo estaba produciendo piedras en sus riñones por lo que fue operada.

"Por alguna razón que aún no sabemos mi cuerpo está produciendo piedras en mis riñones, lo cual no es normal. Ahorita voy a estar en estudios, ya tuve una operación y aunque no hemos terminado, ESTOY BIEN, e increíblemente agradecida de que lo estamos resolviendo. Uno siempre piensa en su carrera, el dinero, los problemas… pero sin SALUD no hay nada. Me seguiré recuperando. Gracias a todas y todos por apoyarme siempre", indicó.

Ya desde la comodidad de su hogar la inolvidable actriz que conquistó en la pantalla chica a principios del año 2000, siendo la protagonista de la novela Cárita de ángel, explicó con más detalle lo que le sucedió

"Resulta que [tengo] piedras en los riñones […]. Resulta ser que es común que ciertos cuerpos metabolizan mucho calcio por los riñones, el calcio se hace como huesitos y se forman piedras", indicó.

La famosa se mostró despreocupada porque afortunadamente la operación resultó ser un éxito, además de que le informaron que no iba a tener tantas restriciones en cuanto a lo que debía y no comer. "Por suerte ya supimos qué fue, lo cual está mucho mejor porque significa que no voy a tener que tener tantas restricciones de comida como creí que iba a ser", señaló.