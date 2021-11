Omar Fierro y el gran reto para ser Elías Haddad en Mi Fortuna es Amarte

El actor, director, productor y conductor mexicano, Omar Fierro, reveló cuál fue uno de sus retos para formar parte del elenco de la telenovela Mi Fortuna es Amarte, en donde encarna al personaje de Elías Haddad.

Fue durante una entrevista con varios medios de comunicación que Omar Fierro confesó que tuvo que bajar más de 10 kilos de peso para representar a Elías Haddad. Ya anteriormente había reducido tallas, sin embargo, por la pandemia subió; ahora, además de ser una exigencia laboral, el actor de Televisa decidió bajar principalmente para tener una mejor salud y evitar cualquier problema crónico, siendo esto un gran reto.

"Era cuestión de decisión y sé perfectamente lo que se necesita hacer. Además de hacer ejercicio constantemente, hay que bajarle a la comida, al vino tinto, a desvelarme, dormir mejor, comer mejor y tomar mucha agua", afirmó Fierro en entrevista. Al verse al espejo, el conductor de 58 años luce espectacular, contó, ya que hay ropa que puede ponerse y con la que hasta su autoestima sube.

Lee también: Lyn May se sube a la barra de un antro lleno y baila Loba

"Sí te motiva, llegas a un punto en el que tenías años de no llegar y dices: 'Wow, sí lo puedo lograr' y quieres seguir haciéndolo.

"Estoy muy contento por cómo voy en el proceso, a lo mejor yo no bajo tanto de peso porque le estoy metiendo más a las pesas, ahora me pondré durito, acomodemos el peso que tenemos donde debe", aseguró.

Fierro invitó al público en general a alcanzar su peso ideal y ejercitarse de manera constante, esto, dice, mejora la calidad de vida.

"Hagan ejercicio un mes, tomen dos litros de agua, traten de cambiar sus hábitos alimenticios, quiten refrescos, azúcares, consuman proteínas, verduras y cuando se vean en el espejo se motivarán", sostuvo.

Actualmente el también productor se desenvuelve en Mi Fortuna., que se estrenó el lunes pasado y que el martes reportó una audiencia de 3.9 millones de personas, siendo lo más visto en su barra de horario. "Elías es un empresario exitoso de una sola pieza que cuida a su familia, su nombre, su dinero, siempre tratando de ser mejor y posicionarse como uno de los apellidos más importantes en la sociedad mexicana.

"Creo que lo que compartimos es que no me dejo y trato de que las cosas sea hagan de la mejor manera, pero sin usar las técnicas que usa Elías", comentó. El melodrama producido por Nicandro Díaz se transmite de lunes a viernes a las 20:30 horas, por Las Estrellas.

Lee también: Marlene Favela y Ana Martín comparten proyecto de nuevo y no es La Desalmada 2

Síguenos en