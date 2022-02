Olga sufre accidente y hace creer a Chente que Benja fue el culpable en Mi Fortuna es Amarte

Luego de quedar embarazada y de hacerse la víctima con Vicente (David Zepeda) diciéndole que para ya no darle más problemas y que él no se avergüence de ella, incluso, para que se deshaga de esa carga que trae arrastrando, Olga (Michelle González) le advierte que se va a someter al aborto; aunque después sufre un accidente provocado por ella misma y hace creer a Chente que fue el pequeño Benja quien tuvo la culpa en la telenovela "Mi Fortuna es Amarte".

La producción de Nicandro Díaz para Televisa Univisión, está casi en su recta final y es cuando están ocurriendo las peores villanías de la malvada Olga Pascual a quien el pequeño Benja no quiere y le tiene un gran temor; pues además ha llegado a metérsele por los ojos a su papá Vicente y a quitarle su lugar bien ganado a 'su mamá Natalia' (Susana González) como la llama el niño.

Tras llegar del doctor para comprobar que en realidad Olga está embarazada, Chente le lleva un té y ésta lo cuestiona sobre cómo le hace para hacerle creer que de repente ella y el bebé que viene en camino son importantes para él, y además le hace saber lo mal que se siente con su rechazo. Pero éste le dice que no puede obligarlo a sentir algo por ella que no es, pues de sobra sabe quién es el amor de su vida.

Lee también: Natalia encuentra a Chente con Olga y Benja enfurece en Mi Fortuna es Amarte

Aunque por otro lado, le hace saber que no quiere perder a su hijo, y Olga le hace saber que tampoco se trata de que se enamore de ella, lo único que le pide es que la quiera un poquito, como la mamá de su hijo pero él le pide tiempo, pues no ha podido superar que aunque Natalia le haya dicho que es el amor de su vida, no puede interponerse entre él y Olga, pues su bebé le va a hacer falta.

Por su parte, Benja va a visitar a Natalia a la pensión donde vive y le pregunta que si cuándo se regresa a su casa, pues quiere que vuelva junto a su papá y se casen para que le den un hermanito, lo que por supuesto, le parte el corazón a Natalia, pues no le puede cumplir ese sueño al niño y llora en silencio.

Lee también: Así lució Regina en sus quince, hija de Natalia en Mi Fortuna es Amarte

Mientras que Olga va a advertirle a Adrián Cantú (Sergio Sendel) que está embarazada y a decirle que ella está cumpliendo con su trato de separar a Chente de Natalia aunque ella esté lo que le sigue de triste por la noticia. Pues lo que quiere es que el ex de Natalia se ponga las pilas y que haga que ella odie a Vicente para que él no tenga más remedio y se pueda casar con ella (Olga).

Pero la situación sube de tono y ante sus amenazas de que si no se apura a actuar, ella le dirá a todo mundo que el hijo que espera es realmente de él, éste enfurece y no le cree, pero ella le asegura que cuando ella "tuvo que ver con Chente", ella ya estaba embarazada; y también le advierte que si ella se atreve si quiera a volver a mencionar que él es el padre de su hijo, él mismo le arrancará al bebé de su vientre.

Ella le dice que no va a permitir que la trate así y ésta le pega una cachetada pero éste se la devuelve y la amenaza con advertirle que si ella abre la boca sobre la verdad de ese bebé, él la liquida con sus propias manos y la corre de su casa.

Chente a buscar a Natalia y éste le dice que por lo pronto sólo le puede ofrecer su amistad, pues si algo tiene claro es que é debe estar con Olga por ese bebé que esperan, aunque nunca va a dejar de amarlo y con todo el dolor de su corazón, le pide que no le vuelva a insistir o se tendrá que mudar de colonia y entonces sí la dejará de ver.

Tras llegar a casa Chente y Benja, éste habla con él y lo entrera de que aunque él y Natalia se siguen amando, tomaron la decisión de terminar su relación y le hace saber que quien estará ahora viviendo de nuevo con ellos es Olga, lo que hace a Benja alterarse y gritar que no la quiere y le dice a su papá que Olga es una bruja, que es mala; pues por primera vez le dice que por su culpa, su abuelita Magos (María Rojo) se enfermó y su mamá Lucía (Adriana Fonseca) se murió.

El niño sale corriendo de su cuarto a buscar a Olga y exigirle que se vaya de la casa pero ésta le dice que se va a tener que aguatar porque está esperando un bebé de su papá. En eso se aparece Vicente y en cuanto ésta lo ve, se deja caer hasta rodar por la escaleras.

Luego baja doña Magos y cuando ve a Olga tirada en el piso, Vicente le dice lo que ocurrió y el niño le dice llorando a su abuelita que fue por su culpa y le pide perdón a su papá. En su desesperación, le pregunta a su abuelita que si por tirar a Olga por la escaleras él va a ir a la cárcel.

Para ver los últimos capítulos de "Mi Fortuna es Amarte", no te pierdas la telenovela de lunes a viernes a las 9:30 pm por el Canal de las Estrellas.

Síguenos en