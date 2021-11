Oka Giner, de La Venganza de las Juanas a protagonista de novela de Televisa

Luego de que se diera a conocer que el productor Salvador Mejía se encuentra más que listo para su regreso a Televisa, fue él mismo quien hace unos días reveló a la prensa mexicana y extranjera al elenco de actores que tiene contemplado para "Corazón Guerrero", como se llamará su nueva telenovela y en la que la actriz Oka Giner de "La Venganza de las Juanas" (2021) será una de las dos protagonistas contempladas para la historia.

Y pese a que no es la primera vez que Oka Giner (originaria de Ciudad Camargo, Chihuahua, México) quien protagoniza la serie de Netflix, "La Venganza de las Juanas", figura en melodramas de la televisora de San Ángel, sí será la primera vez que lo haga como personaje principal en la historia de Salvador Mejía, por lo que se le puede considerar como la nueva cara de las novelas de Televisa.

Okairy Alejandra Giner Arredondo, como es su nombre real, debutó en la serie de televisión mexicana "Gossip Girl: Acapulco" (2013) por la que ganó popularidad con su personaje de Bárbara Fuenmayor; y a ese proyecto, le han seguido varios más.

Pues a sus 28 años de edad, ha recorrido varias producciones como la narcoserie "Señorita Pólvora" (2015) dando vida a Emilia Marín, en la que compartió créditos con Iván Sánchez y Camila Sodi; a la teleserie de Sony y Televisa, le siguió "Bajo el Mismo Cielo" de Telemundo en 2015-2016, en la que interpretó a Susy Sanders.

La carrera de Oka Giner ha ido en ascenso y antes de figurar como una de las Juanas en el trhiller de Netflix, interpretó a Yesenia Pérez González en "¿Quién es Quién?" (2015-2016) producida también para Telemundo.

Tras pausar sus proyectos en la televisión para dedicarse a otros, fue en 2016-2018 cuando retomó su faceta como actriz y compartió créditos en "Señora Acero, La Coyote" con Blanca Soto, dando vida a Rosario Franco.

Y junto a Livia Brito, Arap Bethke y Alejndro Nones, Oka Giner figuró en "La Piloto" (2018) producida por Patricio Wills y Carlos Bardasano para Televisa, en la que interpretó a Olivia Nieves u Olivia Coral. Posteriormente, en 2019, se unió al elenco de "Cita a Ciegas" junto a Sofía Garza, Victoria Ruffo, Omar Fierro, Arturo Peniche, Sara Corrales y Gonzalo Peña que fue producida por Pedro Ortiz de Pinedo para la televisora de San Ángel.

Por último, la también modelo, figuró en "Madre solo hay dos" (2021) como Elena. Y en vísperas de su próximo proyecto como lo es "Corazón Guerrero", así luce Oka Giner junto a sus hermanas 'Las Juanas' en "La Venganza de las Juanas":

