No te pierdas el estreno de Vencer la Ausencia este lunes 18 de julio

¡La espera ha terminado! Pues lo que empezó desde hace meses vislumbrándose como el cuarto melodrama de la saga "Vencer" de Rosy Ocampo para Televisa, verá la luz este lunes 18 de julio dentro de la programación del Canal de las Estrellas; se trata de "Vencer la Ausencia".

Un grupo de famosas actrices son quienes integran al nuevo cuarteto protagónico de "Vencer la Ausencia" y ellas son Mayrín Villanueva, Alejandra Barros, Ariadne Díaz y María Garza Perroni, hija de la actriz y cantante Mariana Garza, a quien se le ha tomado como personaje central de la historia por lo que representa.

Pero no sólo las mujeres sufrirán la ausencia de un ser querido o la pérdida de algo o de alguien, pues los galanes de la historia también padecerán la ausencia de afecto o de cariño de sus familiares luego de ser los responsables de generar algunas situaciones de las que después podrán arrepentirse.

Lee también: Angelique Boyer en la presentación de Vencer la Ausencia; Paulina Goto cantará el tema de entrada

La sorpresa de esta cuarta entrega de Rosy Ocampo para Televisa Univisión, es que Angelique Boyer, quien dio vida a la bióloga molecular Renata Sánchez Vidal y que fue una de las protagonistas de "Vencer el Pasado" (2021), entregará la estafeta a este nuevo cuarteto de actrices.

Además de que la actriz Paulina Goto, quien es pionera de esta franquicia tras protagonizar junto a Danilo Carrera (que también está incluido en esta entrega) "Vencer el Miedo" (2020), será quien cante el tema de entrada que lleva por título "Te voy a extrañar" que incluso dedica a su padre que falleció hace algunos meses.

Lee también: Aseguran que Ana Brenda Contreras y Daniel Arenas no se soportan por mal aliento y el olor a sudor

Y a parte de Danilo Carrera, el melodrama estará conformado por actores como David Zepeda, Alexis Ayala, Marcos Montero, Felipe Nájera, David Ostroski y Andrés Vázquez, entre otros. Y en cuanto a las actrices que se han sumado a esta nueva aventura de Rosy Ocampo figuran:

Nailea Norvind, Laura Carmine, la primera actriz Silvia Mariscal, Laura Luz, Fernanda Urdapilleta, Mariluz Bermúdez, Adriana Llabrés, entre otras, que son quienes conforman el elenco femenino de "Vencer la Ausencia".

Será este lunes 18 de julio que se estrene "Vencer la Ausencia" que mostrará historias desgarradoras que de acuerdo a lo dicho por Rosy Ocampo, su productora ejecutiva, podrían ser historias con las que los televidentes se identifiquen ya que abordará temas que se viven hoy en día.

"Vencer la Ausencia" estará disponible a partir de este lunes y varios meses más en la programación del Canal de las Estrellas en el horario estelar de las 8:30 pm, hora local del Centro de México. Éste es el estreno digital de la telenovela.

Diana Palacios Periodista

Comunicóloga de profesión, reportera del portal Chispa.TV por convicción. Me considero una apasionada de la escritura y de las letras. Me encanta lo que hago y desde que llegué a esta empresa, he descubierto posibilidades infinitas y he aprendido mucho del menester de los grandes comunicadores. ¡Espero que mi trabajo los deje satisfechos!