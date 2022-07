¡No se deja de Kimberly Loaiza!, Kenia Os presume sus curvas en vestidito de seda y encaje

El hecho de cumplir el sueño de 13.6 millones de seguidores en Instagram es motivo suficiente para festejar, por lo que la cantante Kenia Os ¡no se deja de su colega Kimberly Loaiza! y presume sus curvas en vestidito de seda y encaje.

Aunque esta vez tuviera que celebrar "encerradita" en una habitación de hotel en Puerto Rico, pero ¡eso que importa!, pues o no todos los días se puede llegar a este número de seguidores, ni todo mundo puede gozar de ese privilegio.

No obstante, la mazatleca (de Mazatlán, Sinaloa), no se dejaría de su colega y también influencer Kimberly Loaiza, quien siempre encuentra un motivo para celebrar y no sólo eso, pues siempre aprovecha para lucir sus curvas con ostentosos outfits o los más pegaditos que dejan ver su figura en toda su totalidad y Kenia hizo lo suyo...

Lee también: Kenia Os, Tini y Becky G llenaron de poder femenino los Premios MTV MIAW

Encerrada luciendo sus curvas en vestido de seda

"Encerradita pero linda porque hoy se estrena nueva canción", se lee al pie su más reciente publicación de Instagram que suma tres postales en las que se le ve luciendo un vestidito de seda en tono verde militar con incrustaciones de encaje en color negro, haciéndola verse más sensual aún.

Pues tas su pose, la intérprete de "Llévatelo" de su disco "Cambios de Luna" (2022), mostró piernón y sus atributos delanteros. Tal y como lo hizo su colega Kimberly Loaiza, luego de lucir un outfit completo de encaje en tono gris claro.

Lee también: Aseguran que Ana Brenda Contreras y Daniel Arenas no se soportan por mal aliento y el olor a sudor

"La más top", "Que hermosa", "Amor", "Easy baby" (Fácil bebé), "Cuídate mucho bb", "Te I miss u amix" (Te extraño, amiga), son algunos comentarios que la cantante ha arrancado a algunos de sus followers; pues encima de estar celebrando esos millones de seguidores, este miércoles estrena un nuevo tema musical de su exitosa carrera.

Por otro lado, Kimberly Loaiza, celebra su éxito "Pa' Eso Se Hizo" que ya circula en redes sociales y con el que la originaria de Tijuana, Baja California, México, ha puesto a bailar a más de un@; "Mamá, lo estoy logrando", se lee al pie de su post, tras los aplausos de su marido, el también cantante y youtuber Juan de Dios Pantoja.

Al momento, y con el afán de no quedarse atrás, Kimberly Loaiza ha generado 2,245,386 millones de corazones rojos y alrededor de 14 mil comentarios, contra las 667,945 reacciones de los fanáticos de Kenia Os y más de 9,500 mensajes.

Síguenos en