Ninel Conde anuncia su compromiso con Larry Ramos ¡sin importarle los rumores!

Pese a que Ninel Conde se encuentra en problemas legales con su ex pareja Giovanni Medina, quien además es padre de su hijo Emmanuel, la cantante se tomó unas vacaciones en el místico país de Turquía, donde además de celebrar sus 44 años de vida el pasado 29 de septiembre, recibió además la propuesta de matrimonio por parte de su novio Larry Ramos.

Y es que a partir de que se dieron a conocer las imágenes del momento en que la pareja celebraba la propuesta de matrimonio, con anillo en mano, las especulaciones en torno al futuro matrimonio y otros detalles más, no han parado de hacerse presente en las redes sociales.

No cabe duda que el amor que Ninel tiene por Larry Ramos no la deja ver todo lo que se está diciendo en los medios de su novio; pues se presume que el colombiano, es todo un estafador y de hecho en "Suelta la Sopa" de Telemundo, ya se atrevieron a denunciar el desfalco que Ramos les hizo al negociar con él unos negocios, de los cuales no volvieron a ver ni las ganancias, ni mucho menos su dinero; por lo que ahora están pidiendo que además de que pague la millonaria deuda que tiene con ambos, vaya a prisión.

Pero pese a todo esto, Ninel habló en exclusiva para People en Español sobre el mágico momento que la envuelve en esta etapa de su vida por el acontecimiento que está próximo a suceder; pues contó a la publicación los detalles de hasta cómo recibió el anillo de compromiso.

Incluso, "El Bombón Asesino", dijo que Larry fue el que la invitó al viaje a Turquía sin otro particular más, pero cuál fue su sorpresa que en pleno día de su cumpleaños, el empresario colombiano le fuera a proponer matrimonio de una forma tan especial.

La cita en el restaurante Zuma de Turquía fue a las 9:00 de la noche y que después de la cena, cuando llevaron el postre, venía acompañado de un par de letreros con el obligado mensaje en Inglés:

"Happy Birthday" "Would yo merry me" ("Feliz Cumpleaños" "¿Te gustaría casarte conmigo?").

La cantante de 44 años no dudó en darle el esperado Sí a Larry cuando le propuso matrimonio, a quien conoció desde hace unos meses en una cena en Miami, Fl.

"Jamás me imaginé que me pediría que me casara con él y, menos, el día de mi cumpleaños. Y, sin pensarlo, dije que sí. Estoy muy feliz por tenerlo en mi vida", reveló a la publicación la futura esposa de Larry.

Además Ninel habló maravillas de Larry a la revista, pues se nota que en verdad está muy enamorada del empresario y deja ver que las especulaciones en su contra, podrían ser falsas.

"Es simpático, divertido, supercariñoso, protector. Me ha apoyado al ciento por ciento moral y económicamente. Tiene superritmo, como buen colombiano. Nos ponemos de acuerdo superrápido, no me cela, me apoya en todo, en mi trabajo. Es supertrabajador, responsable, culto, egresado de Harvard y supermaduro emocionalmente".

