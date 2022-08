Nicolás muere y Marcia es condenada a 35 años de prisión en La Madrastra

El primer episodio de "La Madrastra" estuvo lleno de intriga y suspenso, pues lo inevitable sucedió. Nicolás Escalante (Gabriel Soto), quien llevaba las finanzas de Lom-Art Entrataiment murió trágicamente y minutos antes de que pasara la peor, literalmente arrastró a Marcia Cisneros (Aracely Arámbula) y la condenó a muchos años de prisión.

Detrás del éxito de una ambiciosa firma de contrato, Nicolás buscaba decirle algo importante a Esteban Lombardo (Andrés Palacios), luego de darse cuenta de un faltante de 4'400,000.00 pesos, por lo que era de suma importancia hablar con él.

Pero mientras eso sucedía, se vio interrumpido varias veces y por otro lado, su esposa Rebeca le reclamaba una supuesta infidelidad, por lo que su vida en apariencia era placentera, pero detrás de la gente con quienes aparentaba una cara que no tenía, su vida era un caos.

La hora de la cena de negocios para festejar otro triunfo para la empresa, llegó; y tras el brindis que ofreció Esteban para todos los que formaron parte del éxito, Marcia dijo que se iría a la habitación, pues lo único que quería era comunicarse a la mansión para saber cómo estaban sus tres hijos.

Pero antes de llegar a su habitación, se topó con Santino González (José Elías Moreno) quien no tuvo reparo en halagarla y hasta la invitó a tomar una copa pero ella lo rechazó. Florencia Linares (Martha Julia) los vio y le advirtió a éste que no anduviera jugando con fuego, pues ella nunca lo iba a pelar.

Esteban se queda jugando otro rato en el casino del bar del hotel de Palma de Mallorca, mientras que Marcia logra llegar a su habitación y habla con Gloria (la nana), quien le informa que sus hijos están muy bien. Acto seguido, Marcia recibe un extraño mensaje de Nicolás que enciende las alarmas, y es que decía:

"Necesito hablar contigo antes de pegarme un tiro. No puedo más. Cuarto 208". Marcia le llama de inmediato pero Nicolás no contesta, por lo que ella corre a su habitación y antes de llegar escucha un disparo, cuando llega, Nicolás está tirado en el piso y lleno de sangre. Marcia trata de saber qué fue lo que pasó sin pensar en las consecuencias, pero ella recibe un golpe en la cabeza, y cae desmayada en el regazo de él.

Pero el asesino o asesina no dejó cabo suelto y tras envolver a Marcia en la escena del crimen que parece que ella propició y fue la culpable, le da el tiro de gracia a Nicolás, quien queda sobre las piernas de Marcia y ella con la pistola en la mano, despierta minutos después del golpe que le dieron en la cabeza. Las autoridades llegan a la habitación y se llevan a Marcia detenida con la ropa ensangrentada. En eso los ve Esteban muy desconcertado pero no puede hacer nada.

Cuando están todos en el lovy del hotel, llegan las autoridades con el cuerpo de Nicolás y Rebeca (Vilma Sotomayor) -su esposa-, se abalanza contra el cuerpo de su esposo llorando amargamente. Esteban le pide a Donato Gil (Marco Treviño) que busque al mejor abogado de la ciudad y a Bruno Tejada (Juan Martín Jáuregui), que detenga a los medios, pues esta tragedia no puede salir a la luz.

Esteban va a ver a Marcia al reclusorio y ella le cuenta toda la verdad de lo que pasó pero él no termina de creerlo. Ella le asegura que le está diciendo lo que realmente pasó y se funden en un abrazo entre las rejas y con las lágrimas a flor de piel.

El día del juicio llegó y con todas las participaciones de los presentes en contra hacia ella, porque no pueden soportar que sea la mujer de Esteban Lombardo, la hunden más en el abismo de la adversidad y la dejan sola a su suerte. Una de las autoridades en aquel juzgado de Palma de Mallorca, España, expone que el occiso le había enviado un mensaje de texto a Marcia informándole que necesitaba decirle algo urgente antes de pegarse un tiro, pero lamentablemente, tanto el celular de Nicolás como el de Marcia, desaparecieron de la faz de la tierra.

Y Marcia es condenada por la justicia española a 35 años de prisión. Posteriormente, Esteban va a verla prisión y le exige que le diga que Nicolás y ella eran amantes, pero ella lo niega rotundamente y hasta él le pregunta si Lucía (Ana Tena) es su hija; ella se ofende, pues no da crédito de que él esté dudando de ella. Pero toda la familia le echó tierra y ahora Marcia está condenada a la desolación.

Marcia está segura de que alguien le tendió una trampa pues le revela a Esteban que todos la inculparon y hablaron mal de ella en el juicio porque la odian, pues hasta un hombre dijo que la habían visto comprando un arma, con la que se supone, mataron a Nicolás. Pero él le pide que se olvide de él y de sus hijos y de él, pues empezará a tramitar el divorcio cuando llegue a México; y desde ese momento empieza el calvario de Marcia Cisneros por haber sido involucrada cruelmente en un crimen que no cometió.

Con su mujer en una cárcel de España, Esteban cambia su vida por completo mientras que Marcia lo busca para suplicarle que la saque de prisión pero éste, además de rechazarla, cambia todos los números telefónicos de su casa, empresa y celular, para evitar tener contacto. Y en medio de su dolor, Esteban le cuenta al Padre José (Juan Carlos Barreto) que ella está en la cárcel y él viaja a España a verla pero no da con ella.

Han pasado 20 años y los hijos de Marcia Esteban adoran una imagen de una mujer que piensan, es su madre, pues así se los han hecho creer. Mientras que en España, ella ha solicitado a través de su abogado Iñaki Arnella (Alberto Pavón), un reducción de condena. Y tras hacerla sufrir, finalmente Marcia es puesta en libertad.

