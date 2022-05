Nicandro Díaz trabaja en nuevo proyecto y lanza convocatoria para protagonista infantil

Luego del éxito que ha sido la telenovela "Mi Fortuna es Amarte" (2020-2021), el productor Nicandro Díaz está preparando su nuevo melodrama. Se trata del remake de "El Camionero" una producción de origen chileno según circula en redes sociales.

Y aunque propiamente el productor de Televisa no ha confirmado la noticia en sus redes sociales, el pasado miércoles 18 de mayo compartió un vídeo en su cuenta de Instagram en el que aparece el actor infantil André Sebastián González, quien debutó a sus cinco años en "Mi Fortuna es Amarte", dando vida al pequeño Benja, hijo de David Zepeda en la ficción, para invitar a los niños un nuevo casting, para la nueva producción del creativo de Televisa.

Pues el actor infantil dijo que así como él, los demás niños y niñas también podrían hacer realidad sus sueños y en el espacio del programa "Hoy", dedicado a lanzar la convocatoria a los niños y padres interesados, se proporcionó el correo castingnicandrodiaz@gmail.com, al que hay que enviar como son edad de la niña, número telefónico y una fotografía.

Esta vez, será a una niña de entre 4 y 6 años, la que se requiera para dar vida a la protagonista infantil de la historia. Y es que según el tráiler de "El Camionero" compartido en redes sociales, la historia gira en torno a una pequeña niña que ha quedado huérfana de madre.

La historia retrata la vida de Antonio Flores, un noble y querido camionero de la ruta 5 que gracias a su galanura, no pasa desapercibido entre las mujeres. Este hombre de espíritu libre, vive sin mayores preocupaciones hasta que el destino pone en su camino a la única mujer que podría hacerlo renunciar a la ruta.

El vídeo muestra el momento en el que Antonio Flores regresa años después, al pueblo donde tuvo un amorío con una mujer de la que nació una hermosa niña, que vive con su tía, pues su madre murió y Antonio no lo sabía. La tutora de la niña aprovecha para entregarle una carta que la difunta le dejó por si algún día regresaba.

Y tras leerla, se entera de que tiene una hija que cuando crece, vive con una señora ricachona a la que Antonio buscará y de la que se enamorará y es posible que posteriormente forme una familia con ella y su hija, quien en un principio no se imagina que él sea su padre.

Al momento, se desconoce el elenco y el horario que ocupará dicha producción. Entre tanto, el primer sitio en ventilar los planes de Nicandro Díaz, fue @NovelaLounge de Instagram, tras una publicación del pasado miércoles 18 de mayo, cuya descripción se lee:

"La próxima telenovela de #NicandroDíaz se trata de una adaptación de la teleserie chilena #ElCamionero, sobre Antonio Flores, un noble y querido camionero de la ruta 5 que no pasa desapercibido entre las mujeres. Este hombre de espíritu libre, vive sin mayores preocupaciones hasta que el destino pone en su camino a la única mujer que podría hacerlo renunciar a la ruta".

