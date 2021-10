¡Ni su hija la quiere!, Marjorie de Sousa podría terminar sola en La Desalmada

¡Julia Torreblanca ya no tiene escapatoria!; éste es el personaje que Marorie de Sousa interpreta en "La Desalmada", telenovela que este 2021 marcó su regreso a los melodramas y por la que se ha coronado de manera extra oficial como la mejor villana del año. Pero sus maldades son tantas y tan seguidas, que ¡ni su propia hija la quiere!, por lo que la venezolana podría terminar completamente sola.

Y es que, por principio de cuentas, tras verse acorralada y sin salida luego de que todo parecía indicar que su esposo Germán Gallardo (Sergio Basáñez) perdiera sus bienes debido a supuestos malos manejos en sus negocios, fueron embargados y se quedaron literalmente en la calle.

Pero su salvación fue su amiga Leticia Lagos (Marlene Villanueva) por quien en ese mismo justo momento fueron rescatados y sin escatimar, les brindó todo cuanto ocupaban para continuar con la vida decorosa que hasta ese momento tenían antes de ser echados de 'Los Laureles' la que era su hacienda.

Pero Julia Torreblanca se jugó el todo por el todo traicionando a su gran amiga que les tendió la mano a ella y a su familia, por lo que hoy, tras ser descubierta su deslealtad y maldades, ha recibido su gran merecido de parte de las personas que la querían.

La primera en darle la espalda fue Leticia, quien reprobó categóricamente que le hubiera estado viendo la cara mientras se revolcaba con su marido Octavio (Eduardo Santamarina) -con quien retomó su relación que terminó para casarse con Germán cuando eran jóvenes, pues en ese momento él era el adinerado y no Octavio-. Pero hoy que Octavio lo tenía todo, Julia no se quedó con las ganas de probar si podía funcionar de nuevo la relación, que no les ha dejado nada bueno a ninguno de los dos.

Su esposo Germán, quien por tanto tiempo aguantó sus insultos, humillaciones y malos tratos, ahora no quiere saber nada de ella, pues está muy dolido por las villanías de su ex mujer y la madre de su hija Isabela (Kimberly Dos Ramos).

Y luego de que por su culpa no pudiera hacer realidad su amor con Rigoberto, el muchacho que era el amor de su vida -por ser pobre-, Isabela, que ha pasado por el gran dolor de perder a su amor y a su bebé -que nació muerto-, tras aparentar la propia Julia que él había abusado de ella y que por eso se había embarazado, engañando a Rafael (José Ron) y a su familia haciéndoles creer que el bebé que esperaba era de Rafael, ahora no quiere saber nada de ella, pues le ha dicho que la desprecia y no quiere verla.

Julia ha quedado desvalida totalmente, pues todo mundo le ha dado la espalda. Ella busca a su hija y sólo logra sacarle unos cuantos pesos, pero le dice que es todo lo que le dará, así que le sugiere -por cortesía- que se ponga a trabajar porque no cuenta con ella, quien se ve respaldada por el apoyo incondicional de su padre, a quien nunca le hizo caso por estar cegada por y bajo las órdenes y presión de su madre por emparentar con los Toscano Lagos.

Y no conforme con las desgracias que se avecinan en la vida de Julia Torreblanca, el villano más despiadado de la historia Octavio Tosacano, la corre de la cabaña donde tenían sus amoríos y con el coraje hasta arriba, trata de ahorcarla, dejándole las marcas de los dedos en el cuello. Ésta va a pedirle ayuda a Martina, pero ella la manda por un tubo.

¿Qué pasará con Julia Torreblanca en el final de "La Desalmada"?, para descubrirlo no te pierdas el último episodio de la historia este viernes 29 de octubre a las 9:30 pm por el Canal de las Estrellas.

