Natalia y Vicente se olvidan de todo y se escapan a la playa en Mi Fortuna es Amarte

El amor de Natalia y Vicente (Susana González y David Zepeda) se ha visto interrumpido por la maldad, intriga y obsesión de Olga Pascual (Michelle González) por el propio 'Chente', y luego de culparlo por un hecho catastrófico que vivió recientemente, lo ha condenado a cuidar de ella siempre. Pero los protagonistas de la historia, se olvidan de todo y se escapan a la playa en "Mi Fortuna es Amarte".

Y pese a todas las adversidades que tienen en contra, Natalia y Vicente no pararán hasta verse juntos para toda la vida y hacer entender al mundo que su amor no tiene límites, pues varios son los que han actuado en contra de Natalia, debido a que después de ser una mujer de mundo que lo tenía todo para ser "feliz", ahora vive una realidad muy diferente.

La traición de su aún esposo Adrián Cantú (Sergio Sendel) que después de desaparecerse un buen rato con su amante Verónica Alanís Gómez (Denia Agalianou) -quien además era la mejor amiga de Natalia-, hizo darse cuenta a Natalia que había vivido una vida llena de mentiras.

Y aunque al principio le costó entender su nueva realidad, no dudó en darse una nueva oportunidad en el amor con Vicente, pero no la han tenido fácil, pues entre la obsesión de Olga por él y el regreso de Adrián, la relación de Natalia y Vicente ha tenido que sobrellevar muchas adversidades, pero siempre juntos.

Por tanto, y para sacudirse un poco de encima tantos problemas, 'Chente' le propone a Natalia que se escapen a la playa, pues ambos se merecen darse un tiempo para ellos; pues los problemas no se terminarán tan fácilmente pero necesitan seguir alimentando su amor lejos de todos y de todo.

Esto, luego de descubrir a Adrián que tiene una relación clandestina con Olga, pues además de ser los villanos más tóxicos de la historia producida por Nicandro Díaz para Televisa, siguen planeando cómo seguir haciéndole la vida imposible a 'Chente' y Natalia.

Pero el padre del pequeño Benja (André Sebastián González), le propone a Natalia escaparse a la playa con él y pasar unos días alejados de tanto problema, invitación que Natalia acepta sin problema. Ya en la playa, ambos disfrutan de su amor al máximo y pasan unos días llenos de diversión y aventura.

Pues desde correr a la orilla del mar, como disfrutar de una buena comida y los atardeceres que sólo se pueden ver en la playa, fueron parte de su viaje. No sin dejar de lado, el paseo en moto acuática, ver los clavados más intensos desde las alturas en La Quebrada de Acapulco, México, así como lucir sus cuerpos en bañador, con los que sin duda, conquistaron a los televidentes.

¿Los problemas? ¡siguen en "Mi Fortuna es Amarte"!, pero este viajecito les sirvió para alimentar más su amor y poder enfrentar todo lo que venga con más fuerza.

Diana Palacios Periodista

