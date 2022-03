Natalia le tiende una trampa a Adrián para ser capturado en Mi Fortuna es Amarte

Tras abrir de nuevo su fonda, gracias a la ayuda de Adrián Cantú (Sergio Sendel), Natalia Robles (Susana González) es capturada por unos hombres encapuchados y llevada a lo desconocido. Y luego de ello, su ex esposa le tiende una trampa a Adrián -el villano-, para ser capturado en la telenovela "Mi Fortuna es Amarte" (2021-2022).

Son decenas de crímenes los que ha cometido Adrián Cantú y para poder atraparlo y volverlo a meter tras las rejas, una corporación policiaca ha pedido la ayuda de Natalia Robles, pues según la policía, ella debe conocer mejor que nadie al delincuente de cuello blanco por haber sido su marido, el padre de sus dos hijas, y haber vivido más de veinte años con él.

Lo que no saben es que Adrián buscó la forma de acercarse a ella debido a que Natalia heredó una gran fortuna de sus padres y aunque él dice amarla y cínicamente "respetarla", en realidad lo que lo unió a la madre de Andrea y Regina (Fernanda Urdapilleta y Daniela Martínez), fue el interés por su dinero.

No obstante, las cosas caen por su propio peso y Adrián Cantú está a punto de caer en manos de la policía para pagar todos sus crímenes que ha hecho en complicidad con Elías Hadad y Verónica Alanís (Omar Fierro y Denia Agalianou), de quienes la policía y tiene comprometedoras imágenes.

Otro de los medianamente involucrados en toda esta célula delictiva, es Mario Rivas (Carlos de la Mota) y su fallecida hermana Tania (Ximena Córdoba) -a quien la propia Verónica le quitó la vida envenenándola-. Mario también ha sido requerido por la policía para declarar todo lo que sabe y por supuesto, él tratará de limpiar su nombre, pues ya pagó con la cárcel sus errores.

Pero sin querer, Natalia empezará a cobrar venganza y "el fin" de su romance con Vicente Ramírez (David Zepeda), servirá para que le haga creer a Adrián que volverá con él y hará todo lo posible por reconstruir una familia que él mismo destruyó tras desfalcarla junto con sus hijas, su madre Teresa (Ana Bertha Espín) y hasta a su marido, 'el diplomático' Claudio Sevilla León (Ricardo Silva) y dejándolos en la calle, sin piedad alguna.

Y claro, tras la apertura de la fonda "La Sazón de mi Corazón", Adrián aprovecha para darles la buena nueva a todos los presentes (incluido 'Chente'), de que Natalia le ha dado una nueva oportunidad y van a luchar por salvar su matrimonio -irremediablemente roto, por cierto-.

Lo que inquieta a Vicente y con los celos hasta arriba, le reclama a Natalia el hecho de que le haya dado una segunda oportunidad. El meollo del asunto es que, Natalia tiene que actuar con mucha discreción y hacer creer a todos que está dispuesta a retomar su relación con Adrián después del divorcio, debido a que el "el cuatro" que le ha puesto para que finalmente sea capturado por las autoridades y pague por todo el mal que ha hecho.

Otro de los detalles que Natalia desconoce, es que la fortuna que le dejaron sus padres no está perdida del todo, pero ha caído en manos de Adrián, haciéndole creer que ya no existe tal dinero. Y esto hará que, sin piedad, pida que lo refundan en la cárcel, pues con todo y lo buena que es, no perdonará una traición así.

"Mi Fortuna es Amarte" se encuentra en su última etapa, pero para seguir disfrutando de sus últimos capítulos, no te pierdas el melodrama de lunes a viernes a las 8:30 pm por el Canal de las Estrellas.

