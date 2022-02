Natalia encuentra a Chente con Olga y Benja enfurece en Mi Fortuna es Amarte

En el capítulo número 71 de "Mi Fortuna es Amarte", Natalia (Susana González) quiso sorprender a Chente (David Zepeda) y ¡la sorprendida fue ella!... Pues lo encontró en la cama en una situación bastante comprometedora con Olga (Michelle González); y por si fuera poco, tras enterarse de que rompieron su compromiso, el pequeño Benja (André Sebastián González) enfureció y salió corriendo a la calle ocasionando casi sucede una catástrofe.

Luego del éxito que tuvieron con el negocio de comida que echaron a andar Natalia y Chente, éste celebró con sus hermanos Juan Gabriel y José José (Ramsés Alemán y Andrés Vázquez) dicho acierto, quienes se vieron consentidos por Olga, que tenía un as bajo la manga con un caballito de mezcal y que llevó a Vicente a cometer tremenda locura.

Pues la malvada Olga ya tenía planeado llevárselo a la cama y ese festejo fue la ocasión ideal para hacer de las suyas... pues ella misma lo ha gritado a los cuatro vientos que ama a Chente y quiere metérsele entre los ojos a como de lugar, motivo por el que recurrió a la brujería y mientras le servía el mezcal, cínicamente decía:

"Una, para que sus besos siempre sean míos; dos, para que sus caricias nunca se alejen de mí; tres, para que yo sea la única mujer en su vida; cuatro, que me ame con locura; y cinco, pues porque soy la más 'perris' y me lo merezco y pues ya el pilón".

Llegó la hora de irse a dormir pero Vicente ya iba prácticamente drogado por las seis gotas de la pócima que le preparó Olga. Por supuesto, ésta ya estaba esperándolo en su recámara haciéndole creer que era Natalia, pues aunque nunca le reveló su nombre, sólo le hizo saber que era el amor de su vida. En un momento de lucidez, Chente le preguntó quien era, pero ella le dijo al oído, "Soy yo, mi amor".

Natalia llegó del hospital de ver a Adrián (Sergio Sendel), debido a un balazo del que fue víctima; una sopa de su propio chocolate, tras pedir a los 'malandrines' de la colonia que empezaran a robar y a asaltar a los vecinos y cuando menos cuenta se dio, él fue el que más daños sufrió en un atentado a Vicente y Natalia.

Pero la sorpresa se la llevó cuando entró a su recámara y claramente escuchó de voz de Vicente: "Me vuelves loco, me vuelves loco", mientras Olga estaba sentada encima de él y sin sostén, y ésta diciéndole: "Eres mío, Chente", sabiendo que Natalia estaba viendo y escuchando todo desde la puerta de la recámara.

Y lo peor es que, tras imaginarse que quien estaba en lugar de Olga, Chente respondió: "Sí, soy tuyo y tú eres mía... te amo, te amo". Acto seguido, Natalia dejó caer los zapatos y salió corriendo y recordó la plática que tuvieron entre Adrián, Vicente y ella, cuando su ex marido le revelaba que Olga le había dicho que Vicente era el amor de su vida y las promesas que éste le había hecho pero que nunca le cumplió porque ella había llegado a su vida.

Y ésa no sería la única estocada de Olga hacia Vicente, pues aunque está todo dopado por la pócima que le dio, encima le dice que ella lo va a hacer muy feliz, y más cuando se entere que va a volver a ser padre por segunda vez, pues no va a poder sacarla nunca de su vida; la muy cínica le dice que ese bebé no es ni de Adrián ni del 'Simba' con quienes ya ha tenido que ver. Pues asegura que es de él y le advierte que lo va a convencer de que es de él.

Al día siguiente va a verlo su abuelita Doña Magos (María Rojo), quien se sorprende de verlos juntos y le dice sus verdades a Olga, en ese momento, Vicente se sorprende de que quien está en su cama al lado de él, es Olga y no Natalia. Y al preguntarle qué hace ahí, ésta le dice que él le pidió que se quedara con ella la noche anterior.

El pequeño Benja llega a saludar a su papá pero Doña Magos lo detiene y le pide que se vaya a poner el uniforme; por otro lado, Olga le revela que anoche la hizo suya pero éste no le cree y por supuesto la corre de su casa.

La malvada de Olga le pregunta a Benja en frente de Chente si ya sabe que su mamá Natalia ya no va a vivir en la casa porque ya no es novia de su papá; posteriormente éste se sale corriendo y casi es atropellado por un carro. Va a dar a la pensión de Chole (Luz Elena González) donde ahora vivirá Natalia y le grita a su papá que se vaya, pues él quiere quedarse con ella.

