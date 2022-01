Natalia Téllez reveló que Eiza González le arrebató el papel de Lola, érase una vez: “Me sentí mier"

La conductora de televisión, Natalia Téllez confesó recientemente cómo fueron sus inicios en la industria del entrenimiento tras culminar sus estudios en el Centro de Educación Artística de Televisa (CEA). , destacando que pasó por momentos muy complicados como cuando Eiza González le arrebató el que sería su primer protagónico en el mundo de las telenovelas.

Fue durante las cámaras del programa Netas Divinas de Unicable que Natalia Téllez confesó que ella estuvo a casi nada de protagonizar la telenovela “Lola, érase una vez” del productor Pedro Damián, sin embargo, Eiza González le robó el papel principal por lo que quedó muy triste y decepcionada que hasta sintió que era una mierd*.

Y aunque la conductora de programas como “¿Quién es la máscara?” “La Voz México”, “Telehit”, “Hoy”, y actualmente “Netas Divinas”, hizo su debut en el mundo de las telenovelas en Rebelde, en donde le dio vida a Karen, Natalia Téllez buscaba su primera oportunidad como actriz protagónica, sin embargo, cuando hizo casting para “Lola, érase una vez” se topó con pared al competir con actrices como Eiza González y Sherlyn.

“Dicen en el CEA: ‘Vamos a hacer casting para el próximo proyecto de Pedro Damián que se llama Lola, érase una vez’ y entonces yo me clavé a ver la versión argentina”, comentó la futura mamá. Finalmente como posibles actrices protagónicas quedaron Eiza González, Sherlyn y Natalia Téllez, sin embargo, fue la primera quien aplastó a las otras dos finalistas.

“En eso que estás emocionadísima, yo ya (estaba) comprando una casa... No, no es cierto, pero cuando llevas meses de casting y cada vez vez menos gente, yo decía: ‘Floricienta es para mí’”, reveló la conductora de 36 años tras pensar que ella daba por hecho que el papel era de ella.

Posteriormente Natalia Téllez confesó la manera en que se enteró como Eiza González le había arrebatado el papel de Lola Valente. “Al final quedábamos tres, estaba emocionada porque pensé que sería para mí y ya no me llamaron. Después me enteré que Eiza González llegó al CEA y dijo que iba a ser Lola. Mi corazón se destrozó en mil pedazos”, concluyó.

Tras enterarse que la famosa que actualmente triunfa en Hollywood sería la protagonista, la conductora de Netas Divinas manifestó que su corazón se le rompió en mil pedazos. “Me sentí mierd* y, además, el día del estreno llenaron como de carteles y era muy fuerte. Y yo con mi mochila yendo al CEA pensando: ‘Bueno, pero hay salud’”, expresó.

Pese a la tremenda decepción que se llevó, la conductora no se dio por vencida y gracias a su talento y perseverancia le llegaron otras ofertas de trabajo.

