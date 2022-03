Nailea Norvind se suma Vencer la Ausencia junto a Alejandra Barros ¡como villana!

Luego de darse a conocer que la primera actriz confirmada para "Vencer la Ausencia" -la nueva y cuarta entrega de la franquicia "Vencer" de Rosy Ocampo producida para Televisa Univisión-, es Alejandra Barros, este viernes se ha confirmado una segunda actriz para el melodrama y según las primeras notas, será de nuevo ¡una villana! Su nombre es Nailea Norvind.

¡Sí!, su nombre ya empieza a hacer ruido en redes sociales, luego de que ella misma ha sido la que ha confirmado su participación en "Vencer la Ausencia", que se presume, estará estrenándose en la pantalla chica de Televisa en México en julio de este 2022.

Lo que supone que volverán a unir sus talentos de Nailea Norvind y Alejandra Barros en una misma producción a más de una década, luego de que entre 2010-20211, ambas actrices protagonizaron la telenovela "Para Volver a Amar", liderada por Giselle González Salgado y Roberto Gómez Fernández para la televisora de San Ángel.

Y todo parece indicar que este 2022, Nailea Norvind volverá a la actuación de los melodramas de la nueva fusión Televisa Univisión pero además haciendo lo que más le gusta, que es interpretar los roles antagónicos en los melodramas.

La noticia de la participación de Nailea Norvind en "Vencer la Ausencia" ha sido confirmada entre otros sitios de la web, por @noveleandomex del periodista Chema Cortés que, la mañana de este viernes, ha devuelto las esperanzas a los fans de la actriz, volver a verla en la pantalla chica, haciendo sus maldades.

Además la recordada actriz de "Quinceañera" (1987-1988) en la que dio vida a la terrible Leonor, estaría llegando a la pantalla chica de Televisa por partida doble este 2022, luego de que está a nada de volverse a restrenar "Abismo de Pasión" (2012), exitosa telenovela en la que dio vida a Begoña de Tovar y en la que compartió créditos con Alexis Ayala, David Zepeda y Angelique Boyer.

Así que además de verla en pantalla durante el verano en cuya producción inicia grabaciones el próximo 4 de abril, Nailea Norvind revivirá su sufrido personaje en "Abismo de Pasión", a partir del lunes 14 de marzo a las 2:30 pm por el Canal de las Estrellas, mientras suma al rodaje de "Vencer la Ausencia".

Nailea Norvind viene de participar en telenovelas como "La Candidata" (2016-2017), dando vida a Teresa Rivera de Martínez, posteriormente figuró en el remake de "Cuna de Lobos" (2019) en la piel de Ámbar Reyes Antúnez de Larios y por último estuvo en una telenovela mexicana producida para HBO Max de nombre "Amarres" (2021), interpretando a Roberta.

Pero fue la propia actriz quien ante su asistencia al evento "31 MUJERES que AMAMOS" de la revista "Quién", el pasado jueves, dijo en entrevista con Edén Dorantes y otros medios, que este 2022 es un súper año para ella y confirmó que hará telenovela con Rosy Ocampo.

Diana Palacios Periodista

