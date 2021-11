Nada detiene a Alexis Ayala ante el estreno en México de Si nos Dejan

El actor de telenovelas Alexis Ayala quiere seguir sorprendiendo a la audiencia con cada una de sus interpretaciones y con su más reciente proyecto como lo es "Si nos Dejan", telenovela producida por Carlos Bardasano W Studios para Televisa, no será la excepción.

Sobreviviente a un infarto y al coronavirus, el actor está mejor que nunca y dispuesto a entregar su corazón en la telenovela "Si Nos Dejan", la cual se estrena este 1° de noviembre a las 21:30 horas a través de la señal del Canal de Las Estrellas de Televisa.

El histrión demostró su profesionalismo durante las grabaciones de este melodrama, pues sufrió un accidente y aún así, continúo chambeando.

"No me quiero morir en un escenario... ahora estoy perfecto del corazón, me atiende mi cardiólogo, del Covid me quedó de repente una carraspera, pero sigo cuidándome, haciendo ejercicio...".

"Grabando 'Si Nos Dejan' me rompí el manguito rotador en el hombro; había dolor y se cuidaban las escenas con el brazo derecho, te debes saber cuidar, estuve recuperándome y ya estoy entero", agregó.

Como los buenos vinos, el actor se conserva en forma a sus 56 años y aún tiene muchas ganas de lograr cosas que nunca ha hecho en televisión o teatro, tanto como histrión, director o productor.

"Quiero que me den la oportunidad de hacer otras cosas; en televisión me encantaría hacer 'El Maleficio', conocí al señor Ernesto Alonso y trabajé con él.

"Me falta contar nuevas historias, actuar la vida de alguien que ya vivió (una autobiografía), no lo sé, pero me gustaría tener ese trabajo de estudiar mucho a alguien y contar cómo lo hizo, seguir produciendo y trabajando", dijo.

Con información de Staff / Agencia Reforma CIUDAD DE MÉXICO

