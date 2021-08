"Nada a la altura": Lucía Méndez sólo quiere protagónicos para volver a las novelas

Tras una trayectoria de más de 50 años que ha aterrizado en un sinfín de éxitos, la actriz mexicana Lucía Méndez reveló recientemente que no volverá a las telenovelas por menos de un personaje protagónico; pues su postura hace referencia al título de diva que se ha ganado durante más de cinco décadas.

Y es que, quien se consagrara como la reina de las telenovelas en los años 80's, ha dicho que por el momento no hay "Nada a la altura" de lo que se merece tras haber protagonizado alrededor de 23 telenovelas desde su debut en "Muchacha italiana viene a casarse" (1972).

Además de su participación en un capítulo del programa unitario como "Como dice el dicho" (2015) y el serial televisivo "Las 13 esposas de Wilson Fernández" (2017) -producida por Televisa para la plataforma de streaming Blim-, siendo su última participación en los melodramas.

Lee también: Marjorie de Sousa celebra que La Desalmada es lo más visto de la televisión

No obstante, mientras Lucía Méndez se ha dedicado a brillar en los escenarios de Estados Unidos junto a otras cantantes del mismo nivel como Manoella Torres, Dulce y Rocío Banquells, y de su incursión como youtuber en su canal oficial en el que entrevista a personalidades del medio del espectáculo, la también cantante ha dejado clara una situación.

En una reciente entrevista, la famosa de 66 años, dijo cuál es su postura sobre la posibilidad de regresar al melodrama y que ante algunas propuestas que ha recibido, no aceptará a menos de que le sea de total satisfacción el personaje:

Lee también: Lucía Méndez, la diva de las telenovelas mexicanas que se reinventa

"Hay varias empresas que me estás ofreciendo participar como actriz; ya sé que ustedes me quieren ver pero no me han ofrecido nada a la altura, nada a lo que yo diga: 'Bueno, me encanta, lo voy a hacer', sinceramente no".

Por otro lado, la intérprete de "Don Corazón" del álbum "Otra Vez Enamorada" de los 80's, expresó que desconocía la razón por la que ella y sus colegas del medio a las que etiqueto como artistas contemporáneas, ya no eran requeridas para las telenovelas:

"No sé por qué, la verdad. A las actrices de mi generación de pronto nos han tenido un poco olvidadas, no sé qué pasa; así mismo dejó claro que no puede participar en cualquier proyecto: "De alguna forma, creo que no puedo hacer cualquier cosa".

Por otro lado, la diva de las telenovelas, confesó cuál sería la producción idónea para participar: "En una telenovela que haya una protagónica joven y un protagónico maduro, ahí estaré yo; o en una serie que realmente tenga yo un protagónico maduro junto con una protagónica joven, lo aceptaré. Y si me gusta al papel, estaré muy contenta de hacerlo... Pero hacer un papel sólo por hacerlo, no puedo".

La firme postura de Lucía Méndez generó diversos comentarios encontrados de sus seguidores; pues mientras unos aseguraban que la actriz y cantante debía claramente esperar un personaje adecuado, otros tantos apostaron por que debía aprovechar cada oportunidad:

"Si no hay un protagónico y que valga la pena no hagas nada, tu carrera merece un broche de oro", y los deseos seguían: "Quiero que seas la protagonista de una buena historia". Por otro lado, los fanáticos la compararon con otras artistas que sí hay figurado en la pantalla chica los últimos años, pese a ser figuras consagradas del medio que ya tienen cierta edad: "Deberías tomar el crédito de primera actriz como lo han hecho Ana Martin, Daniela Romo, Victoria Rufo, Erika Buenfil, y verás que trabajo de actriz no te faltará", o “Hay que agradecer que sale trabajo sobre todo en ese medio.... mucha suerte".

Síguenos en