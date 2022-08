Mujer de nadie llega a su fin este viernes y así puedes ver el último episodio

Después de 45 capítulos y de una historia meteórica, la telenovela “Mujer de nadie” llegará a su fin el próximo viernes cuando se resuelva el destino de Lucía y Fernando, interpretados por Livia Brito y Marcus Ornellas, además del de los villanos principales, como Rafael (Plutarco Haza), Alejandra (Azela Robinson) e Isaura (Cynthia Klitbo).

El melodrama producido por Gisselle González forma parte de una nueva generación de ficciones cortas que pretende imponer TelevisaUnivision en los próximos meses, por lo que éste ha sido un ensayo con bastante éxito tomando como base la historia original de “Amarte es mi pecado”.

A diferencia de otras telenovelas, “Mujer de nadie” se pactó en 45 capítulos y no se agregó uno más, por lo que el final será transmitido este viernes y no el domingo como ha ocurrido con otros melodramas, el más reciente de ellos “Amor dividido“, y así puedes ver el último episodio de esta exitosa producción.

Lee también: Mujer de nadie: Gertrudis mata a Heriberto y Paulina descubre el diario de Fernando

Cómo, dónde y cuándo ver el final

Desde antes del estreno de esta telenovela, Giselle González mencionó que sería una historia corta de sólo 45 capítulos por lo que tomaría un poco más de dos meses de transmisiones, desarrollando en tiempo récord una trama que fue un remake de “Amarte es mi pecado”, que en 2004 fue protagonizado por Yadhira Carrillo.

Es por ello que todo ha ido muy rápido en “Mujer de nadie” y desde hace un par de semanas se han marcado los lineamientos para el cierre del melodrama, donde se definirá el destino de los protagonistas y los villanos, varios de los cuales ya han comenzado a tener su merecido.

Lee también: Rafael amenaza a Isaura con desaparecerla, en avance de Mujer de nadie

Al ser un proyecto planeado desde el principio con determinado número de episodios, en esta ocasión no se alargó nada, por lo que el final se transmitirá el próximo viernes, 12 de agosto, a partir de las 21:30 horas por el canal de Las Estrellas.

En caso de no poder ver el capítulo 45 por la televisión, en la cuenta de YouTube del canal de Las Estrellas se compartirá por partes el final de “Mujer de nadie” unas horas después, por lo que también es una opción para quienes suelen ver la telenovela de manera diferida.

¿Qué final merece Rafael?

En una reciente visita que Plutarco Haza hizo al programa “Hoy”, de Televisa, invitó al público a no perderse el final de la telenovela y fue cuestionado por los conductores sobre cuál es el destino que merece Rafael, el villano principal de esta historia, que ha cometido muchas fechorías sin tener que pagar nada… todavía.

El actor no soltó prenda pero sí señaló que tendrá su merecido por hacer cosas tan deleznables, como el haberle robado su hija a Lucía y hacerle creer que había muerto, por lo que consideró que su personaje debería morir y revivir para volver a matarlo.

“Creo que esa es de las cosas más feas que he hecho, no podía dormir esa noche pensando que iba a hacer algo que para mis cánones… y he matado gente, pero aquí realmente siento que este tipo se merece lo peor de lo peor…”, aseguró Plutarco Haza.

Síguenos en