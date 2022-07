Mujer de nadie: Rafael revela sus intenciones con Lucía; Roxana y Fernando confiesan la verdad

Tras enterarse que Alejandra es su madre, Lucía entra en shock y primero le cuesta creerle a la villana y después comienza a reclamarle por qué la abandono. Pese a los esfuerzos del personaje interpretado por Azela Robinson, la protagonista de “Mujer de nadie” se va de su casa pues no puede pasar digerir aún una verdad que le cambiará su mundo.

Aunque Isaura había dicho que se iría con ella, en el último momento, y tras enterarse del secreto de Alejandra, decide quedarse pues ha visto una manera de chantajear a la villana ahora que sabe que Lucía (Livia Brito) es su hija. La joven se refugia en casa de Fernando, pero no sabe lo que se le viene encima pues Rafael ha revelado sus intenciones con ella.

El antagonista ha quedado prendado de la belleza de Lucía y luego de enterarse de la infidelidad de su esposa tratará sacar el mayor provecho, pues en el episodio de este lunes, Roxana y Fernando (Marcus Ornellas) confesaron la verdad sobre su relación.

Lee también: Le recortan capítulos a Livia Brito en Mujer de nadie, Televisa la despediría por escándalo con Ventaneando

Lucía no puede perdonar a Alejandra

En su desesperación, Alejandra le revela a Lucía que es su madre y ello deja en shock a la protagonista, que tiene muchas preguntas pero por el momento está muy enojada y no accede a darle la oportunidad a la villana de hablar para que le cuente su verdad y se va a la casa de Fernando.

Aunque Alejandra va a buscarla, Lucía no la quiere ver y Fernando le pide que mejor se vaya. Un día después, Pilar la va a ver para preguntarle cómo se siente y mencionarle que ella sabía la verdad pero no le correspondía decírsela y que ojalá le dé una oportunidad a Alejandra de explicarle, es por ello que más tarde le toma la llamada pero termina reclamándole y exigiéndole que se olvide de ella.

Lee también: Mujer de nadie: Rafael encarará a Roxana tras descubrir infidelidad de Fernando

Rafael pide ayuda a Alejandra para conquistar a Lucía

Tras saber la verdad de la infidelidad de su esposa, Rafael (Plutarco Haza) ve la oportunidad de aprovechar la situación para ir por un objetivo que se ha trazado y para eso le pide ayuda a Alejandra pues quiere conquistar a Lucía.

Rafael le dice a la villana que tiene buenas intenciones, pero no se esperaba su reaccion pues no sólo no le va a ayudar, sino que le advierte que no se le acerque a la joven pues es su hija y que si intenta algo con ella va a conocer su peor versión dado que está dispuesta a todo por defenderla.

Roxana y Fernando confiesan a Rafael su aventura

Luego que se le hiciera extraña la actitud de Roxana (Carmen Aub), Rafael la encara y le dice que ya sabe de su relación con Fernando, por lo que primero ella se lo niega y después de que le enseña la foto donde aparecen dándose un beso, termina admitiendo que sí se acostó con él pero sólo fue un par de veces, pero su esposo no le cree y la amenaza.

Por otra parte, Fernando ya no puede ocultarle a Rafael lo que pasó entre él y Alejandra y lo cita en la empresa para contárselo; cuando se lo revela, el villano se hace el sorprendido y enojado pero seguramente todo es parte de su plan.

Síguenos en