Mujer de nadie: Lucía inicia su venganza y Fernando sale de la cárcel

A sólo 10 episodios para que finalice la telenovela “Mujer de nadie”, la intensidad ha acompañado los últimos episodios de la ficción producida por Giselle González, donde Livia Brito, en su personaje de Lucía, ha iniciado su venganza contra todos aquellos que le hicieron daño.

Después de sufrir la pérdida de su hija, Lucía ha decidido que nadie más la hará llorar y no sólo eso, sino que también quiere hacer pagar a cada uno de los que la han lastimado a lo largo de su vida y ahora si se convertirá en “la mujer de nadie“, la que todos desean pero nadie podrá tener.

Sin embargo, la historia podría dar un giro pues Fernando (Marcus Ornellas) sale de la cárcel gracias a Alejandra (Azela Robinson) y los esfuerzos del abogado que le contrató; ya afuera, la villana le recuerda al protagonista que su parte del trato será recuperar a Lucía y alejarla de Rafael (Plutarco Haza).

Lucía se va con Rafael

La supuesta muerte de su hija acabó con bondad de Lucía y ahora lo único que quiere es cobrar revancha contra todos los que la engañaron y le hicieron daño de alguna manera, comenzando con Gertrudis (Rosa María Bianchi) y Heriberto (Roberto Soto) y para ello necesita la ayuda de Rafael, quien la tiene donde la quería.

Aunque el villano pretende conquistar el corazón de la protagonista, ella le revela a Toña (Kristel Klitbo) que sólo lo está usando para lograr sus fines y que nunca tendrá una relación con él, Pero cuando Toña le dice que olvide todo y se vaya con ella, Lucía le deja claro que la amiga que ella conoció ya no existe, por lo que se va de viaje con Rafael seis meses a Europa.

Isaura chantajea a Alejandra

El plan macabro de Isaura (Cynthia Klitbo) al intercambiar las bebés de Casilda (María Penella) y Lucía no está yendo como ella pensaba pues la primera no deja de recordar a su hija muerta y tampoco sabe que la bebé que tiene en sus brazos es de Lucía, lo que sí es un hecho es que no siente un apego emocional hacia ella y sí mucha confusión.

Leonardo (Ignacio Tahhan) se muestra un tanto preocupado pues Casilda no atiende a la bebé e Isaura trata de calmarlo diciéndole que recuerde el trato que han hecho, pues él sabe que es la joven es la dueña de una gran fortuna.

Alejandra no confía en Isaura y cuando ésta dice una frase impertinente sobre el viaje de Lucía con Rafael, la villana la corre, pero es aquí cuando Isaura la chantajea diciéndole que si se va de la casa Casilda sabrá que es la verdadera dueña de su fortuna.

Fernando abandona el reclusorio

El tiempo pasa rápido en “Mujer de nadie” y Alejandra logra sacar de la cárcel a Fernando, aunque el proceso no se ha cerrado todavía, pero el galán por fin recupera su libertad y no sabe cómo agradecérselo a la madre de Lucía.

No obstante, Alejandra le pide que rehaga su vida pero sobre todo que recupere a Lucía y la salve de la influencia de Rafael, sin embargo, la protagonista no quiere saber de él pues está convencida de que asesinó a Roxana y que ésta estaba embarazada cuando lo hizo, pues eso fue lo que el villano le hizo creer.

