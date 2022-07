Mujer de nadie: Lucía enfrenta a Roxana tras saber la verdad por boca de Fernando

La relación entre Lucía y Fernando parecía ir viento en popa en la telenovela “Mujer de nadie” hasta que Roxana apareció en escena para tratar de arruinar el noviazgo entre los protagonistas, pues, aunque está casada, se enamoró del galán luego de sostener una relación abierta.

En el capítulo del viernes pasado, Roxana se presentó en el departamento de Fernando (Marcus Ornellas) con toda la intención de conocer a la mujer con la que estaba saliendo el protagonista y se encontró con la sorpresa de que era Lucía (Livia Brito), quien intuyó que algo pasaba y dedujo por sí sola que ellos fueron amantes, pero su postura cambia tras saber la verdad por boca de Fernando.

Tras pasar un mal momento, y luego de pensar mucho y hablar con el galán, Lucía enfrentó a Roxana (Carmen Aub) y hasta la aconsejó, dejándole claro que no iba a terminar su relación con Fernando y que mejor se dedicara a cuidar su matrimonio con Rafael (Plutarco Haza).

Roxana casi destruye la relación de Lucía

Tras la irrupción inesperada de Roxana al departamento de Fernando, Lucía comenzó a sacar conclusiones de que algo pasaba entre su novio y la esposa de Rafael, por lo que luego de que la villana se va cuestiona al galán sobre cuál era su relación con esa mujer.

Fernando, en lugar de contarle la verdad, empieza balbucear y le dice que es una conocida pues es la esposa de su socio, pero Lucía no se traga el cuento y se lo deja claro diciéndole que Alfredo la engañó por muchos meses y que él cuánto tiempo lo hará.

Decepcionada, Lucía se va de la casa de Fernando y llega a la de su tía Alejandra (Azela Robinson) donde le marca a Pilar (Verónica Merchant), quien acude a verla y tras contarle todo le aconseja que le dé la oportunidad a Fernando de explicarse; la protagonista tiene mucho que pensar y se va a su taller toda la noche para definir qué es lo que hará.

Finalmente, le permite a Fernando darle una explicación, por lo que el galán le cuenta toda la verdad y le dice que tenía una relación abierta con Roxana y que él no sabía que ella estaba casada, pues parte de su acuerdo era no indagar en la vida del otro pues, en teoría, no debían involucrarse en los sentimientos, además de que todo terminó cuando la conoció.

Sin embargo, Roxana se enamoró y no está dispuesta a dejar ir a Fernando, por lo que mientras el galán y Lucía están platicando le marca por teléfono; la primera vez, él rechaza la llamada, pero en la segunda es Lucía quien contesta y escucha a Roxana amenazar a su novio de que si no la deja lo perderá todo.

La joven le recalca a Roxana que ella es quien lo ha perdido todo y que mejor se enfoque en su matrimonio con Rafael, pues ella seguirá siendo feliz al lado de Fernando, a quien perdona pero le pide que no haya más secretos en su relación.





