Mujer de nadie: Lucía descubre la verdadera cara de Rafael y se reconcilia con Fernando

A Lucía le llegaron tres verdades prácticamente al mismo tiempo y se le ha caído la venda de los ojos en la telenovela “Mujer de nadie”, luego de que Isaura le confesara que Valentina es su hija pero que ella no se la robó sola, sino que Rafael planeó todo y fue él quien pagó por el silencio de los médicos, por lo que descubre la verdadera cara del villano.

Pero eso no fue todo en el episodio 43 del melodrama producido por Giselle González para Televisa, pues también la protagonista, encarnada por Livia Brito, se entera que Isaura (Cynthia Klitbo) tuvo que ver con la muerte de su padre y eso es algo que nunca le podrá perdonar.

Ya un poco más recuperada y sabiendo que su hija no murió, Lucía decide hablar con Fernando (Marcus Ornellas) para contarle la verdad y decirle que sabe que él no la alejó con intención de lastimarla, por lo que la pareja se reconcilia pero ahora irán muy lento para lograr atrapar a Rafael (Plutarco Haza) y que no se les escape.

Isaura suelta la lengua

Cuando Lucía la acorraló preguntándole sobre el origen de Valentina, a Isaura no le quedó más que revelarle la verdad, pero cuando la protagonista amenazó con marcarle a la policía para denunciarla, fue ahí donde reveló que su cómplice fue Rafael y que todavía había sido un plan de él.

Sin embargo, la villana trata de lavar su culpa y le dice que Rafael es capaz de hacer cosas que ella ni se imagina, pero la realidad marca que la idea de intercambiar a las bebés fue de ella, pero trata de echarle toda la culpa al antagonista para que Lucía no sea tan severa o la perdone.

En medio de su dolor y sorpresa, Lucía le advierte a Isaura que no se le ocurra darse a la fuga, pues ya ha empezado a idear una venganza contra Rafael, por lo que le pide a la comadre de la villana que la vigile, pero ésta, en su afán de congraciarse, también le revela que Isaura tuvo que ver con la muerte de su padre pues no le daba el medicamento para su mal cardiaco como debía.

Lucía ya no puede más con la maldad de quien consideró una segunda madre y tomará venganza, y ahora que ya sabe de lo que es capaz Rafael por tenerla también lo incluirá a él en la lista de personas a las que hay que darle su merecido.

Lucía le dice a Fernando que su hija está viva

Luego de qué Paulina (Juanita Arias) le abriera los ojos y le entregara el diario que Fernando estuvo escribiendo en la cárcel, Lucía recapacitó y entendió que el galán la alejó de él no por hacerle daño, sino para salvarle la vida pues creyó que estaba en verdadero peligro; además, empieza a comprender que Rafael fue el que estuvo detrás de todo.

Es por ello que Lucía le marca a Fernando para verlo y cuando se encuentran, en un lugar que significó mucho para ellos, le dice que su hija está viva y que es Valentina, él tarda un instante en asimilarlo y después la alegría lo invade, pero también aprovecha para pedirle perdón a Lucía y ella a él. Finalmente, la pareja se reconcilia pues nunca ha dejado de amarse, pero ahora deben ser muy cautelosos para hacer que Rafael pague todas las que ha hecho.

Casilda rechaza a Leonardo

Rafael está desesperado por deshacerse de Valentina luego de que Lucía se ha encariñado con la pequeña y él piensa que todavía no sabe nada sobre el origen de la bebé, por lo que cita a Leonardo (Ignacio Tahhan) para proponerle que se la lleve lejos y también a Casilda (María Penella), además de que la convenza de vender todo, incluido el club, que siempre ha sido su ambición.

Leonardo, siguiendo la instrucción de Rafael, se presenta en el club y le intenta hablar bonito a Casilda, pero ésta lo rechaza y no sólo eso, sino que le revela que no los une nada pues Valentina no es su hija y su bebé murió al momento de nacer.

