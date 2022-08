Mujer de nadie: Isaura le confiesa a Lucía que Valentina es su hija

A sólo tres días para que la telenovela “Mujer de nadie” llegue a su final, Lucía (Livia Brito) ha recibido una noticia que ha movido su mundo y que cambiará su destino, pues luego de que Casilda (María Penella) le dijera que no era la madre de Valentina, las dudas comenzaron a surgir.

Y es que en un principio la protagonista pensó que Casilda lo decía por encontrarse en una depresión postparto, pero tras descubrirle un lunar a la pequeña comenzó a atar cabos, y más cuando Alejandra (Azela Robinson) le dijo que Isaura (Cynthia Klitbo) le había dicho que la niña no era hija de Casilda, sino que se la había conseguido porque su bebé había nacido muerto.

Ello fue suficiente para que buscara la verdad y con la ayuda de Toña (Christel Klitbo) localizó a la villana en San Jacinto y fue ahí donde Isaura le confesó a Lucía que Valentina es su hija, pero eso sólo es la punta del Iceberg en “Mujer de nadie”, que el próximo viernes llegará a su final.

Descubre la verdad

Los últimos días para Lucía han sido un vaivén de emociones desde que decidió ejecutar su venganza contra todos aquellos que le hicieron daño, pues las verdades han comenzado a surgir y algunas totalmente inesperadas para ella, como enterarse que su bebé realmente no murió.

Casilda está empeñada en recuperar lo que le pertenece y además de hacerse un cambio de look enfrenta a Alejandra, pero ésta le dice que más bien parece una copia de ella. Con ese afán de convertirse en la dueña de todo, la joven descuida a Valentina y se la deja a Lucía para que la cuide durante la noche.

Justo cuando Lucía se dispone a bañar a la pequeña le nota un lunar en forma de corazón y recuerda que su bebé tenía la misma marca de nacimiento, por lo que se queda extrañada y las dudas comienzan a surgir, sin embargo, es hasta que va a ver a Alejandra que empieza a sospechar que Valentina es su hija.

Alejandra le dice que Isaura le comentó que la hija de Casilda murió en el parto y para que ella no estuviera tan triste le consiguió otra bebé, cuya madre había muerto, pero eso fue suficiente para que Lucía empezara a hacer conjeturas y le pidiera a Toña que la ayudara a encontrar a esa hora.

Toña localiza a la villana entrando a la casa de su comadre en San Jacinto por lo que llama a Lucía quien va a inmediato al pueblo para enfrentarla, ya ahí obliga a Isaura a decirle la verdad bajo la amenaza de llamar a la policía y es cuando le confiesa que Valentina si es su hija.

Paulina hace un último sacrificio de amor

Tras encontrar el diario de Fernando, donde él habla del amor que le tiene a Lucía y de todo lo que pasó durante su estancia en la cárcel, Paulina (Juanita Arias) toma una decisión drástica y hace un último sacrificio de amor por el hombre que ama, así que se reúne con Lucía para hacerle ver que si el galán la alejó de su vida fue por una razón superior.

Paulina le entrega a Lucía la libreta y la protagonista cae en la cuenta de su error y no puede evitar llorar, así que Paulina le dice que busque a Fernando y arregle las cosas pues él todavía la ama y que no se preocupe con ella pues no se casará con él, además, le revela que tiene leucemia y no hay esperanzas.





