Mujer de nadie: Fernando no deja de pensar en Lucía y ella se entera de la traición de Alfredo

Tras ser encarcelada injustamente acusada de agredir a Heriberto (Roberto Soto), Lucía, interpretada por Livia Brito, al fin puede abandonar la cárcel gracias a la ayuda de Fernando, que le pide a su abogado que lleve su proceso, pero a su salida de los separos, la protagonista de "Mujer de nadie" se lleva grandes desilusiones.

Aunque Fernando (Marcus Ornellas) y Lucía llevan apenas un día de conocerse, el quedó profundamente cautivado con la belleza de la joven artesana y no deja de pensar en ella, al grado de que enfrenta a Heriberto y le grita algunas verdades en la comandancia.

Pero Lucía no tiene tiempo para pensar en romances en este momento pues al salir de la cárcel se entera de la muerte de su padre, algo que la deja devastada, además de que las fotografías que le tomaron en ropa interior sin su consentimiento están rondando en Internet, por lo que enfrenta al villano y éste la entera de la traición de Alfredo (Arap Bethke), su novio.

Fernando encara a Heriberto

Tras salvarla en plena carretera luego que Lucía huyera de Heriberto, Fernando se entera de la injusticia que le están haciendo pasar a la protagonista y acude en su ayuda ofreciéndole los servicios de su abogado, quien toma el caso y logra su libertad en pocas horas.

Pero tras salir de una, Lucía recibe una noticia devastadora pues Alfredo le comunica que su padre ha fallecido, algo que no esperaba, sobre todo después de que le pidió a Jacobo (Marco Treviño) que no fuera hablar con Heriberto.

Es justo en el velorio cuando Heriberto y Gertrudis (Rosa María Bianchi) llegan a su casa para darle el pésame, pero lucía no puede ocultar su indignación y los corre a ambos enfrente de todos, por lo que la villana se ha planteado desaparecerla pues tampoco le ha hecho gracia que su marido ande tras ella y los rumores en el pueblo son muchos.

Sus fotos en la red

Los infortunios para el personaje de Livia Brito en “Mujer de nadie” están lejos de terminar pues luego del entierro de su padre descubre que las fotografías que le tomaron mientras estaba cambiándose en su cuarto están circulando en las redes sociales, por lo que intuye que todo es culpa de Heriberto.

Muy enojada e indignada, Lucía enfrenta al villano y le reclama por filtrar las imágenes, pero es ahí donde él le reclama por no hacerle caso y por despreciarlo, por lo que le suelta una “bomba” sobre quién le vendió las fotografías en las que aparece en ropa interior.

Sin embargo, la protagonista no esperaba lo que le dijo el villano, pues le reveló que había sido su novio Alfredo quien le pasó las imágenes aunque ella no lo puede creer, pues se le hace difícil procesar que alguien a quien ama la haya traicionado, no obstante, esta vez Heriberto dice la verdad.

