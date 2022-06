La telenovela “Mujer de nadie” ha entrado a su tercera semana de transmisiones y en el más reciente episodio las cosas subieron de intensidad pues luego de enterarse que Alfredo (Arap Bethke) engañó a Michelle y a Lucía, Fernando no se queda con los brazos cruzados y va a buscar al villano para pedirle una explicación, pero al ver su cinismo no se aguanta las ganas y lo golpea.

Pese a que Alfredo trata de hacer quedar mal a la protagonista con sus mentiras, Fernando, interpretado por Marcus Ornellas, defiende a Lucía (Livia Brito) y ella comienza a sentir algo al ver sus atenciones, por lo que su historia de amor marcha a buen paso.

Por otra parte, Casilda (María Penella) ha preparado todo para tener un encuentro romántico con Leonardo (Ignacio Tahhan) con ayuda de Silvia (Clarisa González), pero justo cuando está a punto de cumplir su cometido ve frustrada su gran noche por culpa de Isaura (Cynthia Klitbo).

Lee también: Fernando encarará a Alfredo y lo pondrá en su lugar, en avance de Mujer de nadie

Fernando no permitirá que Alfredo se burle de Michelle

Aunque Michelle reaccionó a la defensiva y está segura que Lucía fue la que se interpuso entre ella y Alfredo, Fernando sabe que las cosas no fueron así pues él sabía que la protagonista tenía un novio en San Jacinto pero no sabía que era el mismo que salía con su hermana, por lo que cae en la cuenta de que el villano jugó con las dos.

Por ello, lo va a buscar a su departamento para exigirle una explicación y él empieza a tratar de manipular las cosas pero Fernando no cae en su juego y le suelta un par de puñetazos cuando comienza a hablar de Lucía y cuando lo amenaza con no dejar en paz a su hermana.

Lee también: Mujer de nadie: Lucía quiere a Fernando cerca pero descubrirá que Michelle es su hermana

Cuando Michelle se entera de lo que ocurrió monta en cólera y se va de su casa para irse a vivir con Alfredo, sin embargo, las cosas no salen como pensaba pues su novio le dice que ahí no se puede quedar, así que a la joven no le queda más que irse al departamento de Paulina (Juanita Arias).

Alejandra comienza a vengarse de Alfredo

Tras enterarse que Alfredo fue el que le tomó las fotos a Lucía con poca ropa y que después las vendió a Heriberto y las publicó en Internet, Alejandra (Azela Robinson) comienza a vengarse del villano y le hará pagar muy caro sus acciones.

Primero, en complicidad con Juventino, le cancelan los permisos de construcción a Alfredo en las obras que realiza en San Jacinto, por lo que cuando está en el lugar llegan las autoridades a colocar los sellos de clausurado, pero lo mejor vendrá después porque Alejandra le pegará donde más le duele: en su cuenta bancaria.

Casilda no puede consumar su trampa

Casilda está secretamente enamorada de Leonardo y ha trazado todo un plan para conseguir pasar una noche de pasión a su lado sin que él lo sepa, pues se alía con Silvia para lograrlo y llevarlo hasta uno de los cuartos de la casa de citas de Alejandra.

Ya una vez adentro y fingiendo ser Silvia, Casilda besa a Leonardo en medio de las penumbras mientras la otra hace guardia afuera, pero cuando están a punto de iniciar la acción, Isaura llega afuera del cuarto y comienza a cuestionar a Silvia pues le pareció ver a la ahijada de Alejandra entrar, por lo que insiste en abrir la puerta, es ahí cuando Silvia finge sentirse mal para salvar a Casilda y Leonardo se asusta y mejor se va antes que los descubran.

Síguenos en