Mujer de nadie: Fernando acude a pedir la mano de Lucía y Michelle descubre quién es Alejandra

Tras arreglar sus malentendidos, Fernando y Lucía entran a una de las etapas más felices de su relación pues luego que ella le pidiera matrimonio al galán, él le entregó el anillo de compromiso que se había propuesto darle en Monterrey y hay una boda en puerta en la telenovela “Mujer de nadie”.

Fernando (Marcus Ornellas) quiere hacer las cosas bien y acude a pedir la mano de Lucía (Livia Brito) a la casa de Alejandra, dándole la importancia como mamá de su novia, y para ese momento especial ha invitado a toda su familia, aunque Michelle desde un principio dijo que no iría.

Sin embargo, Alfredo (Arap Bethke) se entera del compromiso y le sugiere a Michelle (Alexa Martín) acudir al evento, pero lo que quiere el villano es estar presente en el momento y arruinarles la noche a Fernando y Lucía, sin embargo, es Michelle la que termina sorprendida pues descubre quién es Alejandra (Azela Robinson).

Lucía y Fernando preparan su boda

Aunque le doliera mucho, Lucía estaba segura de no volver a ver a Fernando otra vez después de pensar que la había engañado con Roxana, pero luego que Paulina le abrió los ojos acudió al departamento de él para decirle lo mucho que le importaba y que lamentaba haber desconfiado.

Y no sólo eso, sino que la joven le dijo que era el hombre de su vida y le pidió matrimonio, a lo que él respondió con un beso y le entregó el anillo de compromiso que le había comprado para dárselo en Monterrey, pero que no pudo hacerlo después de que Roxana apareciera en el hotel.

Luego de comprometerse, Lucía y Fernando comunican felices a sus familiares y amigos la noticia y comienzan a hacer preparativos para su boda, pues quieren casarse lo más rápido posible e incluso ya pensaron donde vivirán, pues la protagonista pretende recuperar la casa de su padre en San Jacinto y Fernando venderá sus acciones de la empresa para emprender un negocio en el pueblo.

La noticia hizo felices a muchos pero no a todos, pues la familia de Fernando no la aprueba y Alejandra, aunque no dijo nada, tampoco está de acuerdo en esa unión, pero no le queda de otra más que fingir y le pide a Lucía que la pedida de mano sea en su casa a lo que Fernando accede para darle su lugar a Alejandra.

Michelle se enteran que Alejandra es madre de Lucía

Aunque desde un principio Michelle aseguro que no iría a la pedida de mano de Lucía y pues no estaba de acuerdo con esa relación, fue Alfredo quien la convenció para que acudiera al evento, pero con toda la intención de arruinarles la noche a Fernando y Lucía.

Sin embargo, fue Michelle la que quedó pasmada al ver a Alejandra y a Leonardo, a quienes conoció cuando acudió a pedir trabajo a la casa de citas; Alejandra la ve y la reconoce de inmediato y antes de que reaccione se levanta para dirigirse a ella, haciendo como que nunca la ha visto, y cuando Lucía iba a presentarlas, la villana, con gesto intimidante, le da la mano y le dice que es la madre de Lucía.

