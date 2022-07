Aunque ya ha vivido momentos complicados, para Lucía todavía viene lo peor y en el episodio 32 los sucesos comenzaron a tomar un rumbo definitivo en la telenovela “Mujer de nadie”, pues la protagonista se entera de un par de cosas que definirán su futuro.

Dos noticias cimbran a Lucía (Livia Brito) y una le da una gran felicidad, mientras que la otra la destruye pues descubre que Alejandra (Azela Robinson) tiene un prostíbulo y dista mucho de ser la empresaria respetable que la joven creía.

Por otro lado, Fernando (Marcus Ornellas) teme por la seguridad de Lucía tras las amenazas de las que ha sido objeto en la cárcel, y luego de enterarse que la vida de su amada estuvo en peligro, decide culparse de la muerte de Roxana con el fin de salvar a su novia.

Lucía descubre toda la verdad sobre su madre

Rafael (Plutarco Haza) está decidido a tener a Lucía a costa de lo que sea por lo que no duda en usar sus influencias para exhibir a Alejandra haciendo que la joven se entere a lo que se dedica, por lo que logra que la joven se aleje de ella para, en determinado momento, orillarla a que lo busque como su único apoyo.

Pero casi se le pasa la mano y Lucía por poco muere en un incendio en su casa de San Jacinto, que al parecer fue provocado por Heriberto por órdenes de Rafael y mientras duerme el fuego comienza a quemar todo, ella queda atrapada en la habitación, pero providencialmente Alfredo aparece ahí y la saca de la casa en llamas.

Lucía se entera que está embarazada

Por el incendio, Lucía va a dar al hospital donde revisan que todo esté bien y tras hacerle los análisis correspondientes se enteran que está embarazada de Fernando. Cuando le dan la noticia se encuentra con Alejandra, que también se alegra, pero la joven le pide que se vaya, pese a la insistencia de su madre de que le permita estar cerca.

Rafael es otro de los que se entera del estado de la protagonista pues justo está a punto de entrar al cuarto del hospital cuando escucha que Lucía le está contando a Toña que espera un bebé de Fernando, por lo que el villano ya no entra porque no esperaba esa noticia.

Fernando le rompe el corazón a Lucía

Fernando cree que el incendio en la casa de su novia fue provocado por la gente del “Chino” tras enterarse por boca de Alfredo (Arap Bethke) que Lucía estuvo en peligro, por lo que le reclama al delincuente y este le reitera que si no hace lo que le diga ella pagará las consecuencias.

El galán piensa mucho y toma una decisión que romperá el corazón de la protagonista, pues cuando ella va a verlo al penal para comunicarle que esperan un hijo, él no la deja hablar y le dice que sí mató a Roxana y no sólo eso, sino que estuvo engañándola con ella todo el tiempo, por lo que pide que lo deje en paz y no vuela a buscarlo.

