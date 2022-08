Mujer de nadie: Casilda se entera que es dueña de una gran fortuna; Lucía droga a Alfredo

Lucía está convertida en una mujer que trata de manejar sus sentimientos y evita sentir empatía por cualquiera luego de sufrir muchas cosas en su vida, por lo que no hay cabida para el perdón y así se lo hace saber a Fernando (Marcus Ornellas) cuando lo enfrenta en el panteón.

Sin embargo, el episodio más reciente de la telenovela “Mujer de nadie” giró también en la historia de Casilda (María Penella), quien se entera que es dueña de una gran fortuna, aunque todavía no termina de armar el rompecabezas y todo le resulta muy confuso.

Por otro lado, Lucía (Livia Brito) ha comenzado con su venganza y tras descubrir que Alfredo fue quien la puso en bandeja de plata con Heriberto le hace una visita sorpresa y lo droga, pero aún no se sabe de qué manera tomará revancha del villano ni por qué le colocó unas gotas en el vino.

Lee también: Mujer de nadie: Alejandra descubre que la hija de Casilda murió y Lucía y Fernando se reencuentran

Casilda escucha a Isaura y Leonardo

Casilda ha tenido días muy infelices después de la muerte de su hija y no ha podido conectar con la beba que tiene, que no sabe que es de Lucía, pero otra de las cosas que la preocupan y la mantienen triste es el constante rechazo de Leonardo (Ignacio Tahhan), quien no puede ocultar la repulsión que le causa.

Desesperada, Casilda ha intentado casi todo e incluso trató de mantener algún contacto con él mediante su personaje de Cassandra, el que tiene en una aplicación, y fue ahí donde una frase que le dijo Leonardo le causó cierta intriga, al mencionarle que por su ambición estaba en una situación que ya no soportaba.

Lee también: Alejandra podría descubrir el secreto de Isaura y Casilda, en avance de Mujer de nadie

Es así como escucha a escondidas una conversación que tienen Leonardo e Isaura (Cynthia Klitbo), donde ella le reclama por despreciar a la joven y le recuerda que está ahí por su ambición pues sabe que ella es dueña de toda la fortuna, de la casa y el club, algo que deja muy extrañada a Casilda, que no entiende a qué se están refiriendo.

Lucía comienza su venganza con Alfredo

En San Jacinto, Lucía disfruta de hacer sufrir a Heriberto (Roberto Soto) y a Gertrudis (Rosa María Bianchi) pero en una de sus visitas a la hacienda del villano éste le revela una verdad que ella no había querido creer, pues le confirma que fue Alfredo el que le vendió las fotos donde aparece semidesnuda y también fue el que arregló el encuentro donde él casi abusa de ella.

Todavía sin poder creerlo, la protagonista le pide que llame a Alfredo y escucha de su viva voz que todo lo que dijo Heriberto era cierto, por lo que decide tomar acción y será el primero del que cobre venganza, yendo a su departamento y tratando de seducirlo para que caiga en su plan.

Haciendo como que ya todo está olvidado, Lucía le pone unas gotas a la copa de vino de Alfredo y cuando éstas comienzan a hacer efecto ella le reclama por lo que ha hecho hasta que él pierde el sentido, sin embargo, su venganza irá más allá pues todavía no se sabe para que lo drogó.

Síguenos en