Mujer de nadie: Carlos se entrega a las autoridades tras descubrirse que robó a Fernando

La telenovela “Mujer de nadie” ha llegado a la mitad de sus capítulos y gran parte del público está encantado con este formato debido a que las cosas han avanzado rápido y se han resuelto algunas interrogantes mientras que otras comienzan a descubrirse.

En el episodio 23, Carlos (Luis Arrieta) es descubierto por Paulina y Fernando sobre a lo que se dedica: robar camiones y es la joven quien se da cuenta que fue él y su banda quien los atracó hacía unos meses, por lo que no quiere verlo más, en tanto, su hermano se lleva una gran desilusión y está a punto de denunciarlo, pero en el último minuto se arrepiente.

En todo este embrollo, Carlos entra en razón y luego que Paulina (Juanita Arias) lo rechazara toma una decisión que cambiará su destino y se entrega a las autoridades tras descubrirse que robó a Fernando (Marcus Ornellas).

Carlos toma una difícil decisión

Fernando descubre que Carlos es un ladrón y que fue parte del robo de un camión que sufrió su empresa y que los dejó al borde de la quiebra y todo gracias a Michelle (Alexa Martín), quien encontró en el cuarto de su hermano una mochila con dinero, un pasamontañas y una pistola, por lo que se lo contó a Paulina.

Es ahí cuando Paulina relaciona esos datos con la noche que los asaltaron y recuerda la mirada de uno de los ladrones y cae en la cuenta que se trata de Carlos, por lo que cuando él la va a buscar a la oficina ella le reclama y él ya no puede sostener la mentira y lo acepta, justo cuando Fernando lo escucha.

El protagonista no puede creerlo y Carlos le dice que lo hizo como una especie de venganza pues él siempre ha sido el hermano y el hijo perfecto. Fernando está tan decepcionado y enojado que está a punto de denunciarlo ante las autoridades pero finalmente le falta valor para hacerlo, no obstante, es el propio Carlos quien toma la decisión.

Fernando le cuenta a Lucía (Livia Brito) lo que ocurre y en ese momento su madre le llama para decirle que Carlos llegó borracho y está muy mal, por lo que el galán le pide que lo acompañe a su casa, en esas circunstancias, la presentación de lucía con su suegra no es nada buena pues un drama familiar se cierne sobre la familia.

Carlos se entrega a la policía en medio del drama y su madre llorando pidiéndole que no lo haga, sin embargo, ya no hay vuelta atrás, y cuando Lucía intenta darle ánimos, doña Martha (Verónica Langer) le dice que no tiene nada que hacer ahí y que se aleje de su hijo, mientras Michelle le echa una mirada matadora.

El momento para conocer a su suegra no fue el idóneo pues toda la situación alteró a la madre de Fernando, mientras que el galán no aprobó los comentarios pero tampoco dijo nada ante la incómoda situación con Lucía.

