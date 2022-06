Mujer de nadie: Alfredo le tiende una trampa a Lucía y Fernando le pide una oportunidad

En “Mujer de nadie”, Alfredo no se resigna a perder a Lucía y vuelve a hacer uso de sus artimañas para tenderle una trampa a la protagonista, interpretada por Livia Brito, y lograr que vuelva con él, y para ello se alía con Carlos (Luis Arrieta), hermano de Fernando y Michelle (Alexa Martín).

En el capítulo 11 de la telenovela producida por Giselle González para TelevisaUnivision, Alfredo (Arap Bethke) se las ingenia para ver a Lucía con el pretexto de que le dará un vídeo que prueba que Heriberto sí quiso abusar de ella, y aunque la protagonista desconfía, accede a ir sin saber que se está metiendo a la boca del lobo.

Evidentemente, todo está armado para que Fernando (Marcus Ornellas) crea que Lucía sigue viéndose con Alfredo, por lo que se deja envolver por los celos pero al final las cosas se acomodan solas y el galán está satisfecho con la explicación de Lucía, a quien le pide una oportunidad y la vuelve a besar.

Alfredo no se da por vencido

Luego que Alejandra (Azela Robinson) descubriera que Alfredo fue quien le tomó las fotografías a Lucía sin su consentimiento comenzó a tomar medidas para hacerle pagar lo que ha hecho, la primera de ellas fue clausurarle la obra en la que trabaja y la segunda congelarle sus cuentas en el banco.

El villano cree que el que está detrás de esto es Heriberto (Roberto Soto), así que va a reclamarle y lo amenaza con hacer público el video donde agrede a Lucía, pero él le dice que no tiene nada que ver con los sellos de clausura y que mejor lleguen a un arreglo.

Ya un poco más tranquilo, Alfredo buscará venganza y tratará de matar dos pájaros de un tiro pues además de cobrárselas a Heriberto, tratará de que Lucía regrese con él y la engaña diciéndole que le dará el video con el que podrá denunciar al villano, citándola en un bar en Puebla. La protagonista duda pero decide ir, su problema fue que no le avisó a Fernando, con quien tenía una cita para ir a cenar.

Todo se trata de una trampa pues Alfredo le pide a Carlos que esté cerca y les tome una fotografía juntos. Cuando llega a Lucía le deja claro que no es una cita y él logra que se siente para mostrarle el supuesto video y justo en ese momento intenta besarla, y es ahí donde Carlos toma la imagen y se la manda a Fernando, diciéndole que el villano sigue burlándose de Michelle. Lucía muy enojada se levanta y se va y le advierte que no la vuelva a buscar.

Fernando se le declara a Lucía

Cuándo Fernando recibe la imagen queda muy confundido y enojado, así que decide marcarle a Lucía para saber qué es lo que está pasando y preguntarle si había visto a Alfredo, ella le dice que sí pero que le va a explicar cómo estuvieron las cosas, así que él le pide que le mande su ubicación para encontrarla.

El galán no puede evitar mostrarse celoso pero al mismo tiempo comprende que Lucía no tuvo la culpa y le dice que la verdad es que le importa más de lo que pensaba, por lo que le gustaría que fuera su novia, la protagonista no sabe que responder y él le dice que se tome su tiempo, aunque le planta tremendos besos que ella no rechaza.





