Mujer de nadie: Alfredo le arma una escena de celos a Lucía por Fernando

Aunque Lucía se mudó a Puebla para vivir con su tía Alejandra, parece que el pasado la persigue y entre los personajes que la ligan aún con lo ocurrido en su pueblo se encuentra Alfredo (Arap Bethke), su novio, quien además de traicionero, pues fue quien le tomó las fotos en ropa interior, también ha comenzado a mostrar que es muy posesivo, por lo que comenzará a mostrar su verdadera cara en la segunda semana de transmisiones de “Mujer de nadie”.

Lucía, interpretada por Livia Brito, aceptó vivir con Alejandra (Azela Robinson) para dar vuelta a la página, pero hay cosas que todavía no la convencen de permanecer en la casa de su tía y una de ellas es que su familiar le pidió que dejara a Alfredo, pues no le da buena espina, pero ella no acepta y se enoja, pese a que él le armó una escena de celos.

El episodio del lunes inició fuerte con un encuentro fortuito entre los protagonistas cuando Lucía está a punto de encontrarse con Alfredo, quien los ve y le entra la espinita de los celos y no puede evitar recriminárselo, armándole una escenita por Fernando (Marcus Ornellas), quien ni idea tiene de lo que ocasionó.

Siente pasos en la azotea

Fernando apareció en la vida de Lucía como un ángel guardián pues no sólo la salvó de Heriberto cuando este quiso abusar de ella, sino que la acompañó a levantar la denuncia y también la apoyó con el abogado para salir de la cárcel, por lo que ella está muy agradecida con él.

La protagonista ya le había comentado a Alfredo sobre Fernando pero este no le había puesto demasiada atención, hasta que los ve juntos cuando se encuentran de manera casual en Puebla y al ver que platican y él es todo un galán, comienza a cuestionar a Lucía sobre quién es.

Ella le dice que se trata del hombre que la ayudó y la apoyó cuando pasó lo de Heriberto e incluso le afirma que es sólo un conocido y que si quiere le puede pasar su número de teléfono, a lo Alfredo contesta que no es necesario.

Sin embargo, la espinita de los celos está clavada y mientras van a cenar, él está serio y cuando Lucía le pregunta que qué le pasa, él se descose y comienza a armarle una escena de celos por Fernando. En el cierre del episodio, él se entera que Lucía y Fernando se verán en la cátedra porque le tiene que entregar algo y llega de improviso, volviendo a mostrar sus celos y jalándola del brazo, por lo que ella reacciona, se safa y se va muy desconcertada y enojada.

Alejandra desconfía de Alfredo

Pese a que Lucía todavía no se da cuenta de la clase de persona que es su novio, a Alejandra la intuición no le falla y desconfía de Alfredo, al grado de pedirle a su sobrina que lo deje, pero sólo logra molestarla.

Sin embargo, Alejandra está dispuesta a todo y le pide a Juventino que averigüe quién le tomó las fotos a Lucía pues tiene toda la intención de hacerlo pagar, por lo que la doble cara de Alfredo podría caer muy pronto en “Mujer de nadie".

