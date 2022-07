En “Mujer de nadie” las verdades comienzan a salir a la luz y es que el melodrama de Giselle González ha llegado a la mitad de sus episodios y ya es momento de que se sienten las bases de la trama que servirá para darle un final a este melodrama, el cual es protagonizado por Livia Brito y Marcus Ornellas.

Desde hace algunos episodios, Casilda ha tenido una curiosidad genuina por saber cuál es su origen y quién fue su madre, pues ni siquiera tenía un nombre con el cual recordarla, y aunque Alejandra (Azela Robinson) le dice que se llama Sandra y que la abandonó cuando era una bebé, lo cierto es que la villana guarda un secreto muy oscuro pues se acaba de revelar que despojó de su fortuna a su ahijada.

En el capítulo del viernes, Isaura (Cynthia Klitbo) descubre el testamento de Sandra, la madre de Casilda (María Penella), y está a punto de conocer lo que Alejandra le ha hecho a la joven durante toda su vida, algo que sin duda esta villana querrá aprovechar al máximo.

El secreto más ruin de Alejandra

La complejidad de la villana que interpreta Azela Robinson ha confundido a los televidentes pues por una parte muestra un lado muy cariñoso con Lucía, su hija, y por el otro es capaz de cometer las peores atrocidades contra la indefensa Casilda.

Desde siempre ha sido evidente que Alejandra no soporta a la joven y no la baja de arrimada, al tiempo que constantemente le recuerda que si no fuera por ella habría terminado en la calle y quién sabe si hubiera sobrevivido, creándole una gran inseguridad y haciéndole ver que le tiene que estar agradecida.

Sin embargo, Alejandra oculta un oscuro secreto que tiene que ver directamente con Casilda y es que la villana la ha despojado de su fortuna pues todo lo que tiene, incluida la casa donde vive, es de su ahijada pues pertenecieron a la madre de ésta, por ello, la antagonista no quiere que la joven sepa su origen.

Toda esta situación se revela cuando Gabino le dice a Pilar (Verónica Marchant) que no sea cómplice de Alejandra en el despojo que le están haciendo a Casilda pues tarde o temprano se dará cuenta y entonces dejará a Alejandra en la calle y de paso a ella también.

Por otro lado, Isaura está apunto de descubrir esta oscura verdad cuando se mete al cuarto de Alejandra y comienza a esculcar sus cosas, encontrando el testamento de Sandra Quiroz, la madre de Casilda, quien le dejó su fortuna.

Lucía ve a Roxana y Fernando besándose

Las cosas entre Fernando y Lucía han tenido ciertos altibajos en los últimos episodios debido a las cosas que han ocurrido alrededor de ellos, pero cuando Rafael (Plutarco Haza) le dice a la joven que Roxana (Carmen Aub) pagó la fianza para que Carlos (Luis Arrieta) saliera de la cárcel, la protagonista comienza a desconfiar de su novio.

Eso así como lo encara y él le dice que nunca le pidió el favor a Roxana y que simplemente ella llegó con Carlos a su casa y para tratar de contentarla le pide que lo acompañe a Monterrey, donde tiene que arreglar un asunto. Primero, Lucía se hace del rogar pero finalmente decide alcanzarlo y es cuando al llegar a su cuarto de hotel lo ve besándose con Roxana, quien arribó de improviso y se echó a los brazos del galán.

