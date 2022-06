Mujer de Nadie, quién es quién en la nueva telenovela de Televisa

La telenovela que está a dos semanas de entrar al aire, bajo el nombre de "Mujer de Nadie", protagonizada por la actriz Livia Brito y el brasileño Marcus Ornellas, ya está lista para ser estrenada dentro de dos semanas, y mientras tanto, ya se han dado a conocer qué personaje ocupará la mayoría de los actores involucrados en la nueva producción de Televisa.

Luego de protagonizar "La Desalmada", Livia Brito será Lucía, una hermosa chica que vive en Cholula, Puebla, México, cuyo máximo sueño es estudiar una carrera universitaria y al mismo tiempo desea encontrar el amor, pero la ambición de su madrastra Isaura, la llevará a cambiar su destino... un cruel destino.

Por su parte Marcus Ornellas, dará vida a Fernando, un hombre honesto y fiel, pero su defecto será andar entre los brazos de una y otra mujer, aunque cuando conoce a Lucía, su vida cambiará radicalmente. El actor keniata Arap Bethke, interpreta a otro de los importantes personajes de la historia, pues será Alfredo, un vividor cuyo gusto será conquistar y utilizar a las mujeres, tras aprovecharse de su galanura, para después desecharlas y olvidarse de ellas.

Roxana, será el personaje que desempeñe Carmen Aub, quien en su regreso a Televisa, también hará de las suyas en "Mujer de Nadie", como esposa de Rafael (Plutarco Haza), pero ésta no cumple con las reglas del matrimonio y le es infiel, precisamente con Fernando (Ornellas) y cuando éste conoce a Lucía y queda flechado de su belleza, Roxana hará hasta lo imposible por separarlos.

Y un triángulo o cuarteto amoroso más de la telenovela se cristalizará, ya que a su vez, Rafael es un hombre enamorado de Lucía que se ensañará en conquistarla, sin importarle que Lucía no lo quiere y no está en la disposición de corresponderle.

¿Y cómo olvidar a las villanas más terribles de la historia, remake de "Amarte es mi Pecado" (2004)? La actriz Azela Robinson encabeza la lista de ellas y dará vida a la tía Alejandra Madrigal, una solterona amargada de la alta sociedad de Puebla y hermana de la madrastra de Lucía. Su misión es entre otras, cuidar las apariencias y conservar los buenos principios, pero será una villana ¡de primera!

Otras de las principales villanas de la historia, será interpretada por Cynthia Klitbo y será Isaura, que en su momento fue interpretada por Sylvia Pasquel y será la despiadada y ambiciosa madrastra de Lucía; pues ve en su hijastra, la posibilidad de enriquecerse -vendiéndola con un hombre-, sin importarle los verdaderos sentimientos de ella.

Y la tercera villana "peligrosa" del melodrama de Televisa Univisión, será interpretada por María Penella, de nombre Casilda, una mujer anticuada que vive deseosa de cariño, que se refugia en Alejandra y que será humillada por ser poco agraciada, además de que ésta descargará su furia contra ella, creando cada vez más maldad y odio en ella. Su maldad no tendrá límites y descubrirá los secretos más oscuros de los personajes de su alrededor.

La actriz Juana Arias que viene de protagonizar la serie "La Venganza de las Juanas" (2021) de Netflix, será Paulina, una chica alegre, optimista y muy guapa que siempre ha estado enamorada de Fernando (Ornellas), pero éste no lo sabe, pues él siempre la ha visto como lo que es, la hermana de su mejor amigo y socio.

Otra primera actriz que también será antagonista, es Rosa María Bianchi, quien dará vida a Gertrudis, una mujer cruel y de malos sentimientos, además de superficial, que está acostumbrada a obtener todo lo que quiere con su dinero.

Entre elenco juvenil figura Ale Müller, en la piel de Claudia una chica que vivirá pendiente de la vida de su madre tratando de salvarla y enamorada de Diego (Sergio Bonilla), que a su vez es hermano de Paulina (Arias), pero su machismo, hará que su relación con Claudia, sea ciertamente tóxica.

El actor Luis Arrieta, dará vida a Carlos, un chico con una carrera trunca que está eternamente interesado en Paulina, lo que desatará una rivalidad entre él y su hermano. Francisco Pizaña es Pedro, la autoridad corrupta de la policía de San Jacinto y no sólo ello, pues también tendrá sus amoríos con dos mujeres mayores que él, Gertrudis e Isaura (Bianchi y Klitbo).

Néstor será interpretado por Ignacio Riva Palacio, el mejor amigo de Paulina y socio de Fernando, de quien sabrá todos su secretos. Alexa Martín es Michelle, una chica estudiante que está enamorada de un hombre de dos caras, Fernando; y tras la interacción de ella con él, hará ver la vida gris a la joven que ha puesto sus ojos en el hombre equivocado.

Nacho Tahhan, es Leonardo, un hombre ambicioso que no medirá las consecuencias de sus actos, pues para él, el dinero y el poder es lo más importante. Por su parte, Clarisa González, se meterá en la piel de Silvia, otra chica universitaria con grandes secretos que dará muchas sorpresas a los demás personajes.

Es en la página de Instagram de "Mujer de Nadie", que se ha presentado a casi la totalidad de los personajes, pero quien también se ha dado a la tarea de exponer cuántos personajes son los que conforman la historia y quién es cada personaje, es el canal de YouTube ADJORI.

"Mujer de Nadie" está a nada de llegar a la pantalla chica de Televisa, y será el próximo lunes 13 de junio que se pueda disfrutar la producción a cargo de Giselle González a través de la señal del Canal de las Estrellas en el horario estelar de las 9:30 pm.

