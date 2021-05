Muere actor Jaime Garza, ya está con su amada novia Viridiana Alatriste

El medio del espectáculo mexicano se ha teñido nuevamente de gris, pues la mañana de este viernes, se ha dado a conocer el fallecimiento del actor Jaime Garza, quien dejó este mundo a los 67 años, a causa de una larga batalla contra la diabetes; mismo que ahora, ya está con su amada novia Viridiana Alatriste.

La primera actriz Rosita Pelayo -segunda esposa del histrión de telenovelas de Televisa-, fue quien confirmó la lamentable noticia al matutino "Sale el Sol" de Imagen Televisión; así lo expresó: "Él estaba enfermito, él ya estaba muy enfermo".

También dijo que había sido sometido a la amputación de un pie debido a la enfermedad tan avanzada que tenía y fue operado de la otra pierna, habiendo atravesado por procedimientos clínicos muy dolorosos; así mismo, la actriz, destacó que habían sido muy delicados para la vida del actor.

Y tras contar lo que le había dicho Garza luego de su operación como: "El me decía "me rasparon", la actriz dijo que el fallecimiento había ocurrido en la casa del actor y que en sus últimas horas de vida estuvo acompañado de su padre y hermana; diciéndose muy agradecida por ello, ya que no deseaba que su ex esposo terminara su vida en un nosocomio.

Por otro lado, la Asociación Nacional de Intérpretes de México (ANDI), ha despedido a través de su cuenta oficial de Instagram, al actor Jamie Garza; así se leen sus condolencias a la familia del actor, al medio artístico y al pueblo mexicano:

"La Asociación Nacional de Intérpretes comunica el sensible fallecimiento del socio intérprete Jaime Garza. Actor con una importante trayectoria en la televisión mexicana, se le recuerda por su trabajo en producciones como: “Rosa Salvaje, “Bianca Vidal” y “Pacto de Amor”. A sus familiares y amigos les mandamos nuestras más sentidas condolencias de parte del Consejo Directivo y Comité de Vigilancia de la ANDI.

El actor, también fue novio de Viridiana Latriste, la finada hija de la primera actriz Silvia Pinal; por lo que tras su muerte, ya está al lado del amor de su vida, quien le fue arrebatada tras tener un accidente automovilístico en carretera hace algunas décadas, a quien conoció por medio del ambiente artístico.

En entrevista con "Venga la Alegría" de TV Azteca, contó durante el 2020 que luego de una reunión que tuvo con sus amigos Viridiana, en la que también él estuvo presente, la actriz de teatro le pidió que corriera a sus amigos, pero él de dijo que no se sentía con el derecho a correrlos, que eran sus invitados, no los de él.

Pero después de que sucedió el trágico accidente que le arrebató la vida, Jaime Garza entendió que en ese momento no se sentía bien y las consecuencias de manejar de noche, fueron catastróficas. Hoy ya se encuentra descansando al lado de su amor eterno.

Entre las producciones en las que figuró el actor, destacan 26 telenovelas, siendo la última "El Bienamado" compartiendo créditos con Irán Castillo, Jesús Ochoa y Mark Tacher en 2017. También participó en 4 obras de teatro, 4 programas de televisión, entre éstos, "Mujer, Casos de la Vida Real" de su suegra y amiga Silvia Pinal.

En el cine mexicano, destacó en una decena de películas y estuvo nominado a dos premios TVyNovelas por "Guadalupe" (1985) y "Vivir un poco" (1986) en la categoría de Mejor Actor Joven. Descanse en Paz Jaime Garza.