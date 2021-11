Muere a los 41 años Sebastián Boscán, actor de ‘Pasión de Gavilanes’

El mundo del espectáculo se encuentra de luto tras la muerte del actor, Sebastián Boscán, quien tenía una amplia trayectoria en el mundo de las telenovelas como ‘Pasión de gavilanes’ o 'La reina del sur'. El artista murió a sus 41 años a causa de un cáncer de estómago que padecía desde hace un tiempo.

La lamentable noticia del fallecimiento de Sebastián Boscán fue confirmada por el periodista Carlos Ochoa, quien a través de su cuenta de Instagram lamentó el deceso del actor y compartió unas emotivas palabras para despedirlo. “Me duele en el alma tu partida. Gracias amigo por tantos personajes inolvidables. Parece mentira decir esto. Descansa en paz Sebastián, estoy en shock”.

El periodista además indicó que desafortunadamente el actor perdió la batalla este 28 de octubre contra un cáncer de estómago que lo acechaba desde hace ya un tiempo. Sebastián Boscán murió en Medillín.

En otro mensaje el periodista agregó : “Duele mucho tu partida. Siempre me sorprendiste con tu sonrisa y tu forma de ver la vida. Gracias por seguirme, ir a mi programa y darme entrevistas. Seguro te llevas tu carriel al cielo para seguir entregando talento, buen viaje amigo”.

Por otro lado, la familia del histrión dio a conocer que el funeral de Leonardo Zapata, nombre de pila del famoso se llevará a caboeste lunes (29 noviembre) a las 17:00 horas en la Capilla de Montesacro, ubicada en el municipio aledaño de Itagüí (Antioquia). Como era de esperarse los fanáticos del fallecido actor, que no solo participó en Pasión de Gavilanes y La reina del Sur, sino que figuró en producciones como ‘El Estilista’ y ‘El General Naranjo’, se unieron a la pena que embarga a la familia.

"Tremendo actorazo, que descanses en paz, siempre te recordaré como leandro", "Que descanse en PAZ Sebastian! Que talento!", "Bendito sea Dios que Dios te lleve a ese lugar al que le llamamos CIELO", "Lamento mucho su muerte . Q.E.P.D", "Que en paz descanses así no veas el mensaje, espero en el cielo tengas mucha paz y felicidad", "Besos al cielo sebas, te recordaremos por siempre una hermosa persona", "Que lamentable noticia, Dios te tenga en su santa gloria", son algunos de los mensajes en la última publicación en Instagram del actor.

Cabe mencionar que en una reciente entrevista al programa Bravísimo de City TV , Sebastián Boscán, confesó que pesé a que su papel de Leandro marcó un antes y un después en su carrera como actor, este personaje le trajo muchos problemas en su carrera, pues nadie lo reconocía por su nombre.

“Lo odié porque gracias a ese personaje me dejaron de llamar mucho tiempo. Digamos que el personaje fue muy creíble entonces la gente no me reconocía. Decían ‘no, yo no quiero a esa loquita en esta telenovela, qué pereza’”, señaló en ese momento.

