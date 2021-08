Mirada de mujer, el protagónico que Angélica María dejó escapar

En 1997, TV Azteca revolucionó las telenovelas mexicanas al lanzar “Mirada de mujer”, que se convirtió en uno de los melodramas más exitosos de todos los tiempos de la televisión nacional y consagró en el corazón de los televidentes a Angélica Aragón con su inolvidable personaje de María Inés, sin embargo, la actriz estuvo muy cerca de no interpretar este papel pues antes se lo habían ofrecido a Angélica María.

La madre de Angélica Vale era una de las estrellas más cotizadas de la década de 1990 y traía tras de sí un sinnúmero de participaciones en exitosas telenovelas de Televisa como “El milagro de vivir”, “El hogar que yo robé” y “Corazón salvaje” (1977), por lo que cuando TV Azteca le ofreció el protagónico de “Mirada de Mujer” dijo que no.

En aquel entonces, Angélica María acababa de llevar el rol principal en “Bendita mentira”, por lo que vivía un gran momento, razón por la cual llegó a ser tentada por los productores de “Mirada de mujer” para hacer el papel de María Inés pero la actriz lo dejó escapar, aunque años después, al ver la magnitud del éxito que alcanzó la telenovela, seguramente se dio la arrepentida de su vida.

Fue el periodista de espectáculos Alejandro Zúñiga quien trajo de vuelta la anécdota de cuando Angélica María rechazó el protagónico de “Mirada de mujer” y no porque no le hubiera gustado la historia sino que en aquella época un libreto como ese era un riesgo pues era un tema que no se había tocado tan abiertamente en la televisión mexicana.

Además, comentó, la actriz creía que le debía fidelidad a Televisa, empresa con la que había construido su carrera y tras “Bendita mentira” no se le hizo correcto firmar con TV Azteca, también porque era una televisora que recién estaba probando la fórmula de las telenovelas.

“El personaje no estaba realmente pensado para Angélica Aragón, aunque cuando tú la ves dices ‘es que es María Inés, no hay otra’, pero se contempló a ‘Angie Mary’ (Angélica María), que venía de ‘Bendita mentira’ y pues su fidelidad a Televisa pues dijo…”, narró Alejandro Zúñiga en su programa de YouTube, donde recordó que la televisora de San Ángel ya la había vetado anteriormente.

“Y como se debe arrepentir porque ella no acepta ‘Mirada de mujer’ pero su último protagónico fue ‘Bendita mentira’”, agregó el periodista, que también afirmó que el papel de María Inés igual fue propuesto a Ana Martin, Julissa y Elsa Aguirre, que también lo rechazaron.

“Hasta que Ari Telch dijo: ‘¿Y por qué no Angélica Aragón?’. Entonces le contestaron ‘tienes razón’ y entonces la llamaron. Recordemos que ella desde muy joven dijo ‘yo me voy a estudiar actuación al extranjero’ y es una mujer que en ese sentido no se limitaba y por eso es una actriz diferente porque, con todo respeto, no estudió en CEA o en donde todos lo hacen, Angélica Aragón tiene una preparación diferente y es nuestra María Inés”, puntualizó el periodista.

Este papel fue muy importante en la carrera de Angélica Aragón quien además ganó un premio TVynovelas como Mejor actriz protagónica en 1998 y un premio Ace por el mismo rol en 1999, logrando el reconocimiento internacional y quedando en la memoria colectiva de los televidentes, que a la fecha la recuerdan con mucho cariño.

