Michelle Vieth promete grandes sorpresas con su personaje en Mi Fortuna es Amarte

La telenovela "Mi Fortuna es Amarte" apenas ha transmitido 36 del total de los capítulos que tiene previstos Nicandro Díaz, su productor. Y pese a que Fernanda Diez Acuña -personaje de Michelle Vieth-, no ha mostrado su lado más femenino en el amor, la actriz promete grandes sorpresas dentro del melodrama para el 2022.

En entrevista como invitada del programa "Hoy" de Televisa, Michelle Vieth contó que está muy contenta con su personaje de la abogada que interpreta, pues le gusta que sea una mujer empoderada, exitosa y que cuida mucho su carrera profesional.

Por otro lado, dijo que lo que le causa gracia, es que, siendo la mejor amiga de Natalia Robles (Susana González) -la protagonista-, le de consejos de amor cuando Fernanda es una mujer solitaria y no ha experimentado lo que es el amor con una pareja.

No obstante, todo parece indicar que la producción va a romper con ese estereotipo de mujer que es Fernanda Diez Acuña y Michel Vieth dejó ver que en 2022 vienen muchas sorpresas, aunque dijo que no podía adelantar nada.

Andrea Legarreta aprovechó la ocasión para preguntar si le ha gustado el personaje que está haciendo en "Mi Fortuna Es Amarte" en su regreso a las telenovelas de Televisa y así lo dijo Michelle Vieth: "Muchísimo, la verdad es que es muy diferente a todo lo que he hecho".

Y continuó: "Me encanta que sea una mujer empoderada, que sea una mujer que toma sus propias decisiones, que sea exitosa, que le importe su carrera y que tenga claro en las relaciones qué es lo que necesita y lo que es prioridad".

Por otro lado, Galilea Montijo la cuestionó sobre su estrecha amistad con Natalia, pues es su única amiga y trae consigo una gran responsabilidad aconsejarla, pues es la protagonista de la historia; y la protagonista de "Amigas y Rivales" (2001) dijo: "Sí, y lo más chistoso es que Fernanda -aunque es profesionista y todo- pues en la 'onda del amor' pues todavía no tiene su corazón ocupado".

"Y entonces digo: 'Y ella cómo le dice a la amiga... y sí hay confrontación, pues me dice: 'Si tú eres soltera cómo me estás aconsejando'...", dijo entre risas, pues además Andrea Escalona le pidió que diera un adelanto de lo que va a pasar en 2022 con la telenovela, pero la actriz de 42 años dijo que aunque no puede dar pistas, sí dejó ver que vienen muchas sorpresas con Fernanda, su personaje y otros roles de la telenovela.

Y es que, la actriz dijo que será la primera vez que le toque hacer escenas fuertes en las telenovelas, aunque no dijo qué actor será el afortunado de compartir créditos con ella. Por lo pronto, invitó al público a que sigan recibiendo en sus hogares "Mi Fortuna es Amarte" de lunes a viernes a las 8:30 pm por el Canal de las Estrellas.

