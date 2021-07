Michelle Vieth confirma inicio de grabaciones de El amor cambia de piel

Tras confirmar su regreso a la televisión después de 11 años de ausencia, Michelle Vieth adelantó que iniciará grabaciones de la telenovela “El amor cambia de piel” en agosto próximo y se mostró muy emocionada por retomar algo que le gusta, como la actuación.

Para este nuevo proyecto, la protagonista de “Mi pequeña traviesa”, de Televisa, confirmó su presencia en el nuevo melodrama producido por Nicandro Díaz, con el que volverá a los foros de grabaciones para meterse nuevamente en la piel de un personaje.

Luego de su participación en el reality “Las Estrellas bailan en Hoy”, Michelle Vieth visitó nuevamente el programa “Hoy” donde habló brevemente sobre su regreso a las telenovelas con “El amor cambia de piel”, tras estar alejada de la pantalla chica por más de una década.

Ante la pregunta directa de Galilea Montijo, la actriz anunció la fecha del inicio del rodaje del nuevo melodrama de Nicandro Díaz, con quien trabajó en “Mi pequeña traviesa” y reveló que será en agosto cuando comiencen las grabaciones, aunque no dio mayores detalles al respecto.

“Empezamos ya en agosto, gracias a Dios, con Nicandro Díaz. Estoy muy contenta, la verdad, voy a regresar a lo que es ‘mi mero mole’ y pues a ver si me da chance de bailar porque ya me gustó”, dijo en tono de broma la ex de Héctor Soberón. Mira el video de la entrevista a partir del minuto 7.

Aunque la actriz no reveló qué papel interpretará, fue la primera confirmada en el elenco por parte del productor, quien en una entrevista reciente con Televisa Espectaculos habló de la historia de “El amor cambia de piel” y reveló que tiene un afecto especial por Michelle Vieth desde que trabajó con ella en “Mi pequeña Traviesa”.

“Es una historia colombiana, no se ha hecho en México, y pensamos que tiene las características del melodrama adecuadas para lograr dar los resultados requeridos por el público y por la empresa", dijo Nicandro Díaz y adelantó parte de la trama de la historia.

“Es una mujer que cuando cumple 20 años de casada su esposo se va ese mismo día en la fiesta con su mejor amiga y la deja en la pobreza. Esa es la anécdota, de ahí parte todo", agregó el productor, quien todavía está en busca del resto del elenco para el melodrama, el cual, posiblemente, llegaría a las pantallas a finales de año.

Lo relevante ha sido el regreso de Michelle Vieth, quien, además de “Mi pequeña traviesa”, ha trabajado en otros melodramas como “Soñadoras”, “Clase 406”, “Amigas y Rivales”, “Mundo de fieras” y “Cuidado con el ángel”.

