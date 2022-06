¿Michelle Rodríguez en La Madrastra? así luce junto a Aracely Arámbula y Andrés Palacios

Tras darse a conocer que la actriz Aracely Arámbula regresaría a Televisa para protagonizar un clásico de los melodramas como "La Madrastra", y tras el furor que causó entre sus millones de fanáticos, el actor Andrés Palacios, su coprotagónico, sacó provecho de la situación y dejó ver que se adentraba en el mundo de 'la Chule' en complicidad de otra famosa actriz; y en el ínter, también dejó ver la posible participación ¿de una comediante en el melodrama?

Y es que desde el pasado 9 de junio -antes de iniciar oficialmente las grabaciones de "La Madrastra"-, el guapo actor dejó ver que hacía de las suyas junto a Aracely Arámbula y la actriz y comediante Michelle Rodríguez, famosa por sus participaciones en la serie cómica de Televisa "40 y 20" o en el programa "Me Caigo de Risa".

Pues Andrés Palacios compartió un vídeo a través de su cuenta de Instagram, en el que dejó ver las divertidas que se dan en los foros de grabación, que por cierto, no se ve nítidamente ni habían cambiado de look ninguno de los dos para interpretar a Marcia y Esteban en la etapa inicial del melodrama en el punto medular de la historia ocurre hace veinte años.

"Un triángulo de amor/humor @aracelyarambula @michihart @carmenarmendariz #lamadrastra", escribió el guapo actor chileno, al pie del vídeo lleno de filtros en el que también aparece la productora Carmen Armendáriz".

Y tras su publicación, Andrés Palacios "alborotó el avispero" y muchos de sus fans empezaron a reaccionar con comentarios que dejan ver e agrado que causa verlo junto a Aracely Arámbula. "LOS QUIERO A TODOS, y tú @andrespalaciosd1 #Equipo tú eres lo máximo!! @michihart explícame ¿Tú eres la verdadera madrastra?, jajajaja Les adora mi corazón", escribió Andrea Cano.

"Me urge saber más de este personaje... mucha suerte", "Beautiful Ara", "Simplemente Ara", "Amooooo", y otra chica revelaba "Ahora seguí a Ara en Instagram, Andrés". "Te mereces todo lo bonito, querido Andrés", "Bendiciones amigo para todos ustedes, saludos", "#LaMadrastra" y "Éxitos mi querido Andrés... Mi corazón, feliz de verte en un nuevo proyecto", entre otros más.

Lo que indica que la comediante ahora será parte del melodrama y podría ser que acompañe de celda de Aracely Arámbula o tenga algo que ver con el asesinato del personaje, hecho por el que María o Marcia es encerrada en prisión.

Y es que luego de verla disfrutar el trabajo que realiza como comediante en diversos proyectos, la actriz de 38 años, estaría regresando a los melodramas luego de "El Bienamado" (2017), telenovela en la que compartió créditos con Jesús Ochoa, Mariluz Bermúdez, Mark Tacher y justamente Andrés Palacios, Nora Salinas, Irán Castillo y muchos más.

