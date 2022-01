Luego de irse revelando poco a poco el elenco de la telenovela "La Herencia, un Legado de Amor", recientemente se han dejado ver juntos los actores Michelle Renaud y Daniel Elbittar en grabaciones del melodrama, que sorpresivamente ¡ya tiene fecha de estreno!

"La Herencia, un Legado de Amor", forma parte de la lista de telenovelas que se espera, lleguen a la pantalla chica de Televisa este 2022, entre las que figuran "Los Ricos También Lloran" que entrará en el horario estelar de las 9:30 pm y que tendrá competencia directa con el melodrama que está siendo producido por Juan Osorio y protagonizado por Michelle Renaud, Daniel Elbittar y Matías Novoa.

Y es que, además de que el elenco se ha encargado de dar a conocer las primeras imágenes de las grabaciones del melodrama, la sorpresa es que ya hay un fecha de estreno para finales del primer trimestre de este 2022.

Pues en redes sociales circula ya la fecha de estreno con todos los detalles; lo que indica que "La Herencia, un Legado de Amor" llegará a sustituir al elenco encabezado por Susana González y David Zepeda de la exitosa telenovela "Mi Fortuna es Amarte" (2021-2022).

No obstante, Daniel Elbittar, el actor venezolano que debutó recientemente en México en los melodramas dentro de la ficción de "La Desalmada" (2021), no reparó en compartir una postal y un vídeo en los que se le ve compartiendo escena con Michelle Renaud, quien es la actriz protagónica que eligió esta vez Juan Osorio.

Y otra de las sorpresas es que Michelle Renaud hizo a un lado su melena de tono castaño claro, para regresar al rubio, pues así será su personaje en "La Herencia, un Legado de Amor". En tanto, tras iniciar las grabaciones, se sabe que el equipo de producción y los actores, se encuentran en el pueblo de Tonatico, Estado de México, para recrear el melodrama.

Por lo pronto, el actor venezolano que ha hecho algunos personajes protagónicos en melodramas de TV Azteca, compartió una de las primeras postales de las grabaciones de "La Herencia, un Legado de Amor", a través de su cuenta de Instagram, cuya descripción se lee: "Jugando como niños @michellerenaud".

Por otro lado, algunos fanáticos de los actores y del melodrama, también replicaron las historias de Instagram del venezolano de 42 años e hicieron una recopilación de fotos y el clip en el que las estrellas de televisión se han dejado ver en plenas locaciones del interior de México.

Se estima que "La Herencia, un Legado de Amor", llegue a la pantalla chica de Televisa a través de la señal del Canal de las Estrellas el lunes 7 de marzo a las 8:30 pm, prometedora historia liderada por Michelle Renaud, Matías Novoa, Daniel Elbittar, Julián Gil, Elizabeth Álvarez, entre otras estrellas.

