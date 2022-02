Así luce Michelle Renaud como Sara del Monte en La Herencia... Un Legado de Amor

Toda una amazona parece la actriz Michelle Renaud dando vida a Sara del Monte en "La Herencia... Un Legado de Amor"; sin embargo, la guapa intérprete ha experimentado en carne propia las adversidades a las que los actores están expuestos durante las grabaciones de proyectos televisivos, tras estrepitoso accidente a caballo.

Hace algunos días, Michelle Renaud compartió a través de su cuenta de Instagram uno de los mayores logros que los propios jinetes de caballo pueden tener como es hacer que el animal se pare en dos patas con el jinete arriba.

Sin embargo, la actriz de 33 años de edad, reveló que esa experiencia le dejó varios aprendizajes, pues asegura que cuando alguien se siente seguro de algo o da por hecho su éxito, es mejor recapacitar y ver las cosas con humildad.

"Ayer le perdí el miedo a los caballos al 100%, después de galopar y sentirme la jinete más pro del mundo, se me hizo fácil aprender a repararlo (qué se levante en 2 patas) bueno me sentía orgullosa de mi y cuando me confié el caballo me dio una gran lección… Me hizo como trapo y me enseñó quien manda... en los videos se relata el accidente. Quiero contarles lo que está experiencia tan intensa y chingona me enseñó".

Pero dar vida a Sara del Monte en "La Herencia... Un Legado de Amor" que, tras la renuncia de Juan Osorio, ahora lidera Roy Rojas para Televisa, Michelle Renaud ha tenido que pasar lo inimaginable y ha aprendido que solo con esfuerzo y perseverancia se logran las cosas:

"Hoy me queda más que claro que lo único que importa en la vida son LAS GANAS. Con ganas se vencen los miedos, con ganas te caes y te levantas, con ganas avanzas en pareja hacia donde sea sin importar los obstáculos, con ganas logras trabajar donde más te apasiona, con ganas puedes convencer al mundo entero, con ganas intentas las cosas hasta que te salen, con ganas súperas cualquier contratiempo. CON GANAS todo , absolutamente todo sale. Si algo no funciona o no se logra.. es porque simplemente no se tuvieron las suficientes ganas".

Pero por otro lado, tras el estrepitoso accidente a caballo que la ex pareja de Danilo Carrera sufrió en plenas grabaciones de la telenovela, dijo sentir más cerca que nunca su madre fallecida, pues aseguró que ella y Dios fueron las que la salvaron de morir tras quedar debajo de un tráiler cuando iba a todo galope en el caballo cuando éste se desbocó y empezó a correr sin diestra con Michelle arriba de él.

"Que la vida y mi mamá me aman!! Les juro fue súper intenso todo y no me pasó nada!! Incluso cuando me logré aventar del caballo, vi como que se me venía encima y de la nada algo me jaló abajo del tráiler.. para mí fue mi mamá. Y eso me dice que cuando se muere alguien que amamos, no se va, hay que aprender a sentirlos en su nueva forma".

La actriz fue atendida de inmediato por el cuerpo médico de la producción; pero Michelle no descartó someterse una vez más a la hieloterapia, pues reveló que con ésta técnica de curación, los dolores desaparecieron por completo, aunque no hizo menos el trabajo de los expertos en la salud:

"La hieloterapia es LO MÁXIMO, ayer saliendo del hospital, porque por ser caída de alto impacto me tuvieron que hacer tomografía, resonancia, placas etc (no me rompí NADA, arriba el veganismo) saliendo me dolía todo el cuerpo, (cuello, espalda, cadera, piernas y sobre todo mis tobillos) llegue a casa y me metí a la tina con hielos , les juro que por arte de magia se me bajó todo el dolor al 60% si no es que más y ya ni me he tenido que tomar ningún medicamento de los varios que me recetaron".

Por último, la madre del pequeño Marcelo expresó su deseo por volver a subirse al caballo, no sin antes destacar que no volverá a creer que lo puede todo cuando las situaciones no dependen al 100% de ella y mostró orgullo por lo logrado con el animal:

"Me siento muy bien y sobre todo súper orgullosa de lo que logré ayer y con todas las ganas de volver a subir al caballo, ahora sin creerme la muy muy. Pd. Logré parar al caballo como 5 veces !!! Mi yo del pasado jamás hubiera creído que me podía ni siquiera subir a uno".

