Michelle Renaud se reúne con los galanes de La Herencia a ver los primeros capítulos

Una nueva de amor, desamor e intriga y de lucha por el poder y el dinero ha llegado a la pantalla chica de Televisa; se trata de "La Herencia... Un legado de Amor" y Michelle Renaud -su protagonista-, se reúne con los galanes del melodrama para ver los primeros capítulos.

Orgullosa de su personaje protagónico como Sara del Monte, Michelle Renaud ha mostrado su emoción por el reciente estreno de "La Herencia.... Un Legado de Amor" el pasado lunes 28 de marzo, y han bastado sólo los primeros dos capítulos para que la actriz apostara por ver el tercer capítulo en compañía del séquito de galanes del melodrama producido por Juan Osorio y Roy Rojas para la nueva cadena Televisa Univisión.

Michelle Renaud utilizó su cuenta de Instagram y mediante un vídeo que protagonizó la escena más relajienta de la producción fuera de cámaras y de los foros de televisión que ya ha hecho mucho ruido en la web. Y es que la ex de Danilo Carrera, ha presumido la compañía de Pedro, Juan, Mateo, Simón y Lucas (nombres en la ficción) mientras se acomoda para ver la telenovela.

Y junto a los actores (el quinteto de los galanes) quienes le harán la vida imposible y al mismo tiempo la amarán, la rubia escribió al pie del vídeo: "Ya préndanle!!!! Hoy esta súper buena LA HERENCIA!!! Amo a mis hermaniiiiis!!!!".

Matías Novoa, Daniel Elbittar, Juan Pablo Gil, Mauricio Henao y Emmanuel Palomares, son los cinco galanes que ya están causando revuelo en "La Herencia... Un Legado de Amor", tras la muerte del padre de los cinco y de Sara del Monte, Don Severiano (Leonardo Daniel).

Por supuesto, todos los hermanos se han unido al relajo, aunque el único que no salió a cuadro fue el venezolano Emmanuel Palomares, aunque sí se escucha cuando propone traer las palomitas para disfrutar del tercer capítulo de la historias que apenas comienza.

Juan Pablo Gil (el único galán mexicano) entre el séquito de guapos actores de "La Herencia", se unió a la publicación de Michelle Renaud con un: "Las palomitas!!!!", mientras que el colombiano Mauricio Henao dijo: "Los quieroooooo". El actor infantil Andrés Ruanova también celebró: "La mejor novela".

Y los fanáticos con se hicieron esperar con sus mensajes de apoyo: "Esta genial, felicidades Michelle", "Los amo con todo mí corazón", "Tan bellos", "Buena la novela, felicidades", "Estoy encantada con esta novela bellísima y par de guapos, saludos", "Yo también los amo que atractivo visual" o "Vaya hasta que sacaron galanes nuevos y muy guapos".

Si no te quieres perder ningún detalle de "La Herencia... Un Legado de Amor", no te pierdas las telenovela de lunes a viernes a las 8:30 pm por el Canal de las Estrellas.

