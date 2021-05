Michelle Renaud recuerda el día que Yadhira Carrillo la cacheteó

Recientemente, Michelle Renaud levantó revuelo al dar a conocer que su participación en la telenovela “Rebelde”, producción de Pedro Damián para Televisa, había sido un infierno pues sufrió maltrato; ahora, la actriz contó su experiencia cuando Yadhira Carrillo la cachetó, algo que la dejó en shock y que hasta hoy en día recuerda.

En una charla con la integrante de JNS Karla Díaz en el programa “Pinky Promise”, la protagonista de “Quererlo todo” contó lo que sintió la ocasión en la que la afamada actriz la golpeó tan fuerte que se quedó viendo estrellitas.

Michelle Renaud dejó claro que nunca ha trabajado en algún proyecto con la esposa del abogado Juan Collado, por lo que la cachetada fue en otro lugar y fuera de un set de grabación, lo que sorprendió a la audiencia del programa, pues ¿en qué circunstancias Yadhira Carrillo la cacheteó?

En medio de la plática en “Pinky Promise”, a la que también fue invitada Irina Baeva, la ex de Danilo Carrera comentó que en una ocasión acudió a realizar un casting y justo le tocó interpretar una escena con Yadhira Carrillo, en la que eran madre e hija.

Michelle Renaud reconoció que la presencia de la protagonista de “La otra” le impuso pues conocía su trayectoria, sin embargo, nunca pensó hasta donde llegarían los alcances de su actuación ni qué tanto se metería en el papel. Mira el video a partir del minuto 45.

“Fui a un casting y esta mujer Yadhira Carrillo se me hace lo máximo, y entonces yo dije: ‘ay, voy a hacer una escena con ella qué emoción’", relató la actriz y recordó que en la escena en cuestión tenían que discutir, y en el momento en que la cosa estaba más álgida, le soltó una cachetada tan fuerte que la dejó en shock.

Michelle Renaud reconoció que no se lo esperaba pues el golpe fue tan fuerte que hasta se le adormeció la cara y no supo cómo reaccionar. Incluso, después de salir del casting, todavía le dolía y seguía pensando qué había pasado.

Pese a que la cachetada fue desproporcionada, la actriz de “Pasión y poder” consideró que nunca hubo dolo por parte de Yadhira Carrillo, simplemente se metió demasiado en su papel: “La verdad que es una gran actriz, que te mete… hay actrices que te envuelven y te hacen creer que lo que está pasando es real pero a ella sí se le pasó la mano porque de pronto me está gritoneando, no sé qué y me mete… ¡pum! Cachetadón”, dijo.

Finalmente, Michelle Reanud lamentó no haberse quedado con el papel por el que concursaba, pero le quedó la experiencia que vivió con la ex reina de belleza, quien actualmente se encuentra retirada de las telenovelas.