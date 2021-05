Michelle Renaud habló de los malos tratos que sufrió en Rebelde

Desde muy joven, Michelle Renaud comenzó su carrera en la televisión al participar en la telenovela “Ángeles sin paraíso”, donde aún era una niña. Una de sus primeras experiencias en melodramas fue en “Rebelde”, cuando tenía 15 años, una vivencia que lejos de dejarle un buen sabor de boca, la traumó y ahora ha revelado lo que pasada en el set de grabaciones.

La protagonista de “Quererlo todo” recordó que al principio formó parque del equipo de extras de la telenovela producida por Pedro Damián para Televisa y que los trataban muy mal, al grado de querer renunciar a la mitad del rodaje.

Michelle Renaud narró a Karla Díaz en el programa “Pinky Promise” que estar en “Rebelde” fue un infierno para ella pues recibió malos tratos y de plano quiso abandonar el melodrama, pero su padre, quien en ese momento manejaba su carrera por ser menor de edad, se lo impidió.

La ex de Danilo Carrera habló de la mala experiencia que le dejó trabajar en “Rebelde” y a la fecha no lo olvida, por lo que se sinceró en la entrevista y contó algunos detalles que no habían salido a la luz hasta la fecha.

“Dije: ‘¿Qué es esto? No quiero. Es la cosa más horrible’. Siempre lo he dicho, no era muy bonito que digamos, nos trataban muy mal. O sea, no es que nos trataran mal es que estás todas las horas”, comentó Michelle Renaud, quien es recordada por su protagónico en “La sombra del pasado”. Checa lo que dijo en la entrevista a partir del minuto 13.

Entre las cosas que reveló la histrionisa originaria de la Ciudad de México destaca el hecho de que cuando el productor Pedro Damián no quería regañar a su reparto principal se desquitaba con los extras, y ello es algo que no le agradó y la hizo sentir muy incómoda durante el rodaje, por lo que un día decidió ya no ir a los llamados.

“Total que dije: ‘Saben qué, esto no es lo mío, no quiero’, Y un día me hablan los de los extras: ‘Tienes que venir mañana a llamado’. Y yo: ‘No quiero’. ‘Pásanos a tu papá’. Entonces hablan con mi papá y mi papá me dice: ‘Vas a ir mañana nada más para quedar bien, por favor'”, contó Michelle Renaud, a quien no le quedó de otra más que seguir yendo al rodaje.

Después de este incidente, la actriz comentó que su padre sostuvo una charla con el productor de “Rebelde” y posteriormente le dieron un papel en el elenco de la telenovela, donde interpretó a Michelle Pineda, sin embargo, esta situación no cambió nada pues nunca dejó de sentirse incomoda.

Michelle Renaud enfatizó lo anterior y señaló que su lenguaje corporal en las escenas en las que sale a cuadro la delata pues su cuerpo luce encorvado, como escondiéndose para protegerse: “Todo el tiempo estoy jorobada, saco la panza de que no sé qué hacer y entonces me veo confundida”, indicó y también reveló que muchas de las escenas eran improvisadas y en muchas ocasiones no sabía qué hacer.