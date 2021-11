Michel Brown confirma participación en Pasión de Gavilanes 2

Desde hace 18 años, un elenco que ha dejado huella en la televisión latina, es el de "Pasión de Gavilanes", telenovela que producida por RTI Televisión para Telemundo sigue estando muy vigente en el gusto del público quien se ha enamorado con las parejas formadas por Danna García y Mario Cimarro, Paola Rey y Juan Alfonso Baptista y Natasha Klauss y Michel Brown, quien la mañana de este jueves confirmó de viva voz que sí actuará en la segunda parte del melodrama.

Mucho ha circulado en redes sociales, el deseo del público por volver a ver a este sexteto de actores volver a llenar la pantalla chica de Telemundo y Caracol Televisión, televisoras para las que fue producida esta historia de amor y venganza, por lo que fue el propio Michel Brown, quien acabó con las especulaciones de viva voz y contó que hizo todo lo posible por ser parte de la segunda temporada de "Pasión de Gavilanes".

Fue a través de un vídeo compartido en su cuenta de Instagram que el también actor protagónico de "Amar a Muerte" (2018-2019) junto a Angelique Boyer y Alexis Ayala, contó:

"Hola a todos, paso por aquí para dejarles un mensajito; como ya saben, no podía participar en la segunda temporada de 'Pasión de Gavilanes' porque voy a estar rodando una serie que se cruza justo en el mismo tiempo...".

El actor argentino de 45 años, dijo que es justamente por el cariño del público fanático de la historia de amor entre las hermanas Elizondo y los hermanos Reyes, que logró encontrar un espacio para poder ser parte de la segunda temporada:

"Pero bueno, con base a la infinidad de mensajes que leímos de todos ustedes con muchísimo cariño, logramos sentarnos con Telemundo y encontrar un hueco para hacer una participación especial en esta serie que ya leí muchos de los capítulos, y que está impecablemente bien escrita, impecablemente bien filmada", y continuó confirmando que aunque sólo tendrá una participación especial, sí será parte del proyecto:

"Sí que quería comunicarles que muy pronto voy a estar de nuevo con mis compañeros que no veo hace 18 años o que no trabajamos juntos hace 18 años, porque a muchos sí me los he encontrado en el camino y decirles que nos vamos a volver a ver en la segunda temporada...".

Por último, y tras la previa confirmación de la actriz Danna García quien fue y será una de las tres protagonistas del melodrama dando vida a Norma Elizondo, Michel Brown terminó agradeciendo infinitamente al público que tanto desea su regreso a la tele serie:

"Les mando un beso enorme a todos y quería comunicarles que muy 'prontito' empezamos el rodaje, así que nos veremos nuevamente por Telemundo... Un besote enorme a todos y muchísimas gracias... beso grande", finalizó.

La primera temporada de "Pasión de Gavilanes" contó un gran elenco liderado por Danna García, Mario Cimarro, Paola Rey, Jorge Cao, Juan Alfonso Baptista, Michel Brown, Gloria Gómez, Kristina Lilley, Natasha Klauss, Ana Lucía Domínguez, Zharick León, Juan Sebastián Aragón, y Juan Pablo Shuk.

Y fue el pasado 12 de mayo de este 2021 que la producción confirmó una segunda temporada de la telenovela para la temporada de televisión de 2021-22 a través del up-front anual de Telemundo. Las grabaciones iniciaron recientemente el 18 de octubre de 2021. Y hasta el momento, todo parece indicar que "Pasión de Gavilanes" será estrenada en 2022 a través de la señal de Telemundo Internacional.

Y aunque el público está deseoso por volver a ver a estas tres parejas en la pantalla chica de Telemundo, no fueron los únicos que reaccionaron al vídeo de Michel Brown, pues algunos de los protagonistas dejaron ver su emoción por coincidir de nuevo en los foros y locaciones:

Danna Paola fue la más efusiva y escribió: "Mitch no sabes que alegría tengo!!!! Yeiiii, es un sueño tenerte y compartir esta experiencia juntos. En hora buena mi Brownish" -comentario que tiene 5,992 corazones rojos-. Por otro lado fue Natasha Klauss, con quien hizo pareja quien escribió: "Te amo".

La actriz Paola reyes no fue la excepción: "Que emoción! Pronto nos vemos", así como Juan Alfonso Baptista "Ese es mi Franco".

