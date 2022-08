Mi Secreto ya tiene tráiler oficial a tres semanas de su estreno

Una nueva producción de Televisa está a punto de llegar a la pantalla chica y ya se ha revelado el primer tráiler oficial de la historia que promete cautivar a los televidentes; su título es "Mi Secreto" y dicho clip revela el punto medular del que se desprenderá la telenovela.

La historia que Carlos Moreno Laguillo -su productor- anunció el pasado mes de febrero como "La Impostora" y que más tarde redefinió el título como "Mi Secreto" durante la presentación oficial a la prensa a mediados de junio, está a tres semanas de entrar al aire y recientemente se ha revelado también la trama.

"Mi Secreto" tendrá como protagonistas juveniles a Macarena García, Diego Klein, Isidora Vives y Andrés Baida y ha reunido a un prometedor elenco; pues Moreno Laguillo se ha encargado de traer de vuelta a la pantalla chica a actores de la talla del primer actor Eric del Castillo, que se reencontró en los foros de grabación a Karyme Lozano, con quien ya había coincidido, siendo padre e hija en la entrañable telenovela (2003), hace 19 años.

Los protagonistas y sus roles

en cuanto a los personajes de la historia, se sabe que la protagonista -Macarena García- dará vida a Valeria Bernal, una chica muy bella, de buenos sentimientos y de moral impecable. Cuando niña, sufrió mucho por el desamor de sus padres adoptivos y desconoce su verdadero origen, pero en la actualidad tendrá que enfrentarse a fuertes obstáculos para defender su honra y su amor.

Diego Klein será Mateo Miranda, un chico guapo que pone por encima de todo sus principios y valores morales y que siempre está al pendiente del bienestar de su gente. Y para estar cerca de su padre, decide trabajar con él en el rancho. A él no le importa el dinero ni la posición social.

Por su parte, Isidora Vives, será Natalia Ugarte, una chica muy guapa pero a la vez muy rencorosa; además le gusta llamar la atención de todo mundo y es frívola. Pues su personalidad se debe al dolor que la ha marcado el rechazo y abandono que sufrió en el pasado.

Andrés Baida se meterá en la piel de Rodrigo Carvajal, un médico entregado a su profesión y fiel a quienes lo necesitan. Es un tipo bueno y sabe ser un buen hijo y hermano.

Al elenco, se unen actores como Tina Romero, quien tenía muchos años alejada de los melodramas, también Fernando Changherotti, Arturo Peniche; y otra buena parte del elenco juvenil está integrado por Lalo Palacios, Laura Vignatti, Ana Paula Martínez. Otro par de actores que regresan a los melodramas y vuelven a coincidir en "Mi Secreto" son Ana Layevska y Kuno Becker, quienes tendrán una participación especial en la historia.

Sinopsis

"Mi Secreto" retrata la historia de una mujer joven que se vio obligada a tomar la identidad de su mejor amiga a la que cree muerta, para que no fuera a prisión tras un delito que no cometió. Luego de esto, la impostora, siempre se está escondiendo para no ser descubierta por su familia, por la policía, pero sobre todo, por el hombre que ama con todas sus fuerzas, mismo que ignora, ella es una impostora.

La telenovela "Mi Secreto" verá la luz el próximo lunes 12 de septiembre en el horario vespertino de las 4:30 pm por el Canal de las Estrellas en sustitución de "Corazón Guerrero".

