Mi Secreto inició grabaciones y Ana Layevska y Kuno Becker se reencuentran como parte del elenco

Han pasado 22 años desde que compartieron créditos en la telenovela juvenil "Primer Amor... A Mil Por Hora", y en este 2022, dos de los actores que protagonizaron el remake de "Quinceañera" (1987), volverán a coincidir en un nuevo proyecto; se trata de Ana Layevska y Kuno Becker, quienes están de vuelta en los melodramas de Televisa en "Mi Secreto".

Y tras verse de nuevo en los foros de grabación de la telenovela producida por Carlos Moreno Laguillo, los actores no dejaron pasar el momento y ya se tomaron la obligada foto, haciendo ambos comparaciones de cómo se ven en relación a hace más de dos décadas, cuando estuvieron trabajando al lado de Anahí y Valentino Lanús en "Primer Amor... A 1000 × Hora" (2000-2001).

Y es que, tras darse el banderazo oficial del inicio de las grabaciones, los principales actores del melodrama que se había vislumbrado como "La Impostora" a principios de este 2022, también se han tomado ya, la foto del recuerdo entre los actores que conforman en elenco.

Pero la sorpresa, sin duda, ha sido la participación de la actriz ucraniana y el villano de telenovelas, quienes se dice, tendrán una participación especial en "Mi Secreto", de acuerdo con información del periodista de espectáculos Chema Cortés a través de su cuenta de Instagram @noveleandomex.

"Ana Layevska y Kuno Becker a 22 años de #PrimerAmorA1000PorHora. Los actores tendrán una participación especial en la nueva telenovela de Carlos Moreno Laguillo, titulada #MiSecreto".

Pues la actriz de 40 años, fue la primera en compartir su reencuentro con Kuno Becker y así lo dejó ver en una de sus últimas publicaciones de Instagram "entonando" la letra del tema de la pasada telenovela: "Y pues pasaron días y horas, una una a mil por hora... me da mucho gusto volver a trabajar con @kunobp después de tantos años. #proximamente #telenovela #televisa". A lo que el histrión respondió: "Q padre volver a chambear juntos querida @analayevska1".

Por su parte, Kuno Becker, quien después de la telenovela "Fuego Ardiente" (2021) con la que marcó su regreso a Televisa después de "Hasta el Fin del Mundo" (2014), tampoco pasó desapercibido dicho encuentro y también a través de su cuenta de Instagram, compartió el momento:

"Hace algunos años trabajamos juntos y ahora nos volvemos a encontrar. Admiro y quiero mucho a @analayevska1 que ha construido una carrera impecable, llena de éxitos, de trabajo duro y que se ha convertido hasta en mamá y esposa de una familia increíble!! Han pasado los años pero no se le notan!! Sólo en más y más talento".

Y continúa: "Desde #primeramoramilporhora no trabajábamos juntos! Que padre madurar sin envejecer!! No todo mundo eh?? A ver si hacemos otro proyecto cuando tengamos 75 cada quien! Jajaja... ahora estamos con mi admirado @cmlaguillo que es un fregón y que tiene una historia que será un #éxito, llena de actores talentosos y un equipo de producción excepcional, no sólo en materia de talento si no en calidad humana. Que #maravilla trabajar así. Cada día es un placer!!".

"Gracias querido @kunobp me da tanto gusto encontrarte de nuevo, tan cambiado, tan alegre y feliz!!! Y seguro haremos mucho proyectos antes de 75! Que así sea!!".

Y mientras otros proyectos llegan a sus vidas, este 2022, Ana Layevska y Kuno Becker compartirán la pantalla chica en los próximos meses en la producción de Carlos Moreno Laguillo para Televisa Univisión.

