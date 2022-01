Mi Fortuna es Amarte da bienvenida oficial a María Rojo, fans muestran descontento

Tras el desafortunado deceso de la actriz Carmen Salinas, quien falleció el pasado 9 de diciembre de 2021, el productor Nicandro Díaz de "Mi Fortuna es Amarte", encontró en la actriz María Rojo su reemplazo y el lunes 10 de enero dio la bienvenida oficialmente a la primera actriz quien ya apareció en las primeras escenas interpretando a Doña Magos.

Se sabía por parte del propio Nicandro Díaz González que con Carmen Salinas habían grabado escenas para cubrir la mitad del mes de diciembre, aproximadamente; no obstante, la sorpresa fue que el público pudo disfrutar de sus últimas actuaciones hasta el día viernes 7 de enero de este 2022.

Sin embargo, también se sabe por boca del propio productor que el elenco que tenía contacto con el personaje de Doña Magos tuvo que regrabar escenas con María Rojo para darle continuidad a la historia. Y tanto Díaz González como "Mi Fortuna es Amarte" hicieron uso de sus redes sociales para dar la bienvenida oficial a la primera actriz como la entrañable abuelita de los Ramírez Pérez, Doña Magos.

"Bienvenida querida @mariarojo08 a #MiFortunaEsAmarte #MaríaRojo" se lee en la descripción de la postal en la que aparece María Rojo en el papel de Doña Magos.

"Bienvenida!!!", fue el recibimiento de la actriz griega Denia Agalianu, quien interpreta a la malvada Verónica, y los fanáticos también expresaron su sentir: "Bienvenida, serás la mejor abuela de Chente y sus hermanos!".

No obstante, los primeros desagrados ya se han hecho notar en algunos de los seguidores de la historia de Televisa, tras expresar: "Aaaa no me gusta este cambio", "Voy a extrañar mucho a Carmelita diciéndole 'mi chula' a Natalia", "La regaron bien gacho", "No tengo nada en contra de la actriz, pero no me gustó, no la hace, se ve super forzado el personaje" o "Por lo menos la sustitución debió de ser más llenita".

O "Se extrañará la forma de hablar, de ser, los toques que le daba Carmelita". Pero otros fans más apegados a la realidad, dijeron: "Descanse en Paz señora carmelita y bienvenida señora Maria Rojo!!", "Muy conservada para su edad", "No olviden que ella fue la mamá de David Zepeda en una novela por lo que tal vez no lo hace igual que Carmencita pero sí tiene la química madre-hijo con David".

Y de manera más personal, Nicandro Díaz escribió en su cuenta de Instagram a la par de la foto de María Rojo: "Querida María, muchas gracias por compartirnos tu talento y gran trayectoria. ¡Bienvenida @mariarojo08 a #MiFortunaEsAmarte! @mifortunaesamarte".

Y los comentarios dirigidos a la primera actriz siguen: "Ojalá que en homenaje y respeto a Carmelita Salinas NO maten el personaje de la abuelita Magos" o "Una gran actriz María Rojo definitivamente pero nadie como Carmelita en ese personaje".

Para seguir viendo más de la participación de la primera actriz María Rojo en "Mi Fortuna es Amarte", no te pierdas la telenovela de lunes a viernes a las 8:30 pm por el Canal de las Estrellas.

