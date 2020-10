Mejores besos de Eduardo Yáñez y Angélica Rivera cuando era Gaviota

La telenovela que dejó a una generación encantada con la trama, fue Destilando Amor, que se estrenó en el 2007 con las participaciones estelares de Eduardo Yáñez y Angélica Rivera, quienes recreaban una historia de amor que pese a la adversidad pudo salir a flote y triunfar, entre lo que más caracterizó en sus personajes, fue la excelente química que sostenían los reconocidos actores al darse unos apasionantes besos que dejó suspirando a una audiencia completa.

La historia trata de una hulmilde jornalera, Teresa Hernández apodada Gaviota, que llega a una hacienda llamada la montalveña, dedicada a la producción de tequila donde junto a su madre se dedican a la jima de agave y conoce al joven donde se enamoran pero las constantes barreras que se interponen entre los dos hacen que desistan el uno por el otro.

En una ocasión haciendo frente a toda la mediática de una posible relación entre la ex primera dama y Yáñez, el actor bromeó acerca de la situación, "Le digo, ya somos matrimonio, ¿ya supiste que nos casamos? Sólo que a mí no me alcanza para los carros que tú quieres" sostuvo Eduardo en Intrusos.

En el momento de su grabación, Eduardo sostenía una relación con su entonces pareja y Angélica estaba en proceso de separación de su ex esposo, José Alberto "El güero" Castro, con quien tuvo tres hijas, por lo que lo que descartó dicho rumor, ya que sólo son buenos amigos.

El protagonista de “Juan del Diablo”, mencionó que mantienen una comunicación activa y que la considera una gran compañera y amiga, además de ser excelente madre y mujer.

Uno de los mejores besos que se dieron en la grabación de la telenovela de Nicandro Díaz, fue cuando Rodrigo interpretado por Eduardo, busca y reclama a Gaviota cuando la ve con otro hombre, no se contiene y la toma apasionadamente con un beso.

Por ahora, “La Gaviota” se encuentra alejada de los medios, sin embargo se oyen rumores que podría regresar a la pantalla chica dentro de estos años a relucir sus dotes artísticos.

Además de su participacion en la telenovela del tequila, el famoso de 60 años, retomó su éxito al participar en “Amores Verdaderos” junto a Érika Buenfil, enamorándonos una vez mas con la pareja que hacían como Arriga, su guardaespaldas y Victoria, por lo pronto él desea trabajar en el cine con directores mexicanos a lo cual está tocando puertas.

